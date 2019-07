Sú 20 hodín na nohách, ale stojí to za to

03.07.2019, 10:43 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Okrem kultúrneho vyžitia ponúka festival Pohoda rozličné gastronomické zážitky. Od cigánskej pečienky cez burgery, vegetariánske a vegánske jedlo, miešané panvice, špízy, varenú kukuricu či trdelníky. Stabilné miesto majú roky langoše. Manželia Ján a Zuzana Hudákovci sú medzi stánkarmi na festivale Pohoda neprehliadnuteľní vďaka miniatúrnemu retro karavanu. Langoše začali predávať pred deviatimi rokmi a odvtedy si vybudovali také meno, že ľudia sú ochotní čakať v rade aj dvadsať minút. Počas Pohody spia v noci priemerne dve až tri hodiny. Z akcie odchádzajú fyzicky vyčerpaní, ale psychicky nabití.

Skúsme robiť langoše

Nápad zaobstarať si karavan a začať robiť langoše vznikol pred jedenástimi rokmi na folklórnom festivale. „Dlho sme stáli v rade a manželovi napadlo, že by sme to mohli skúsiť aj my. On je zručný a ja som kreatívna,“ začína rozprávanie Zuzana Hudáková. Aj pozície v karavane majú striktne rozdelené. Kým Zuzana predáva, Ján „vyťahuje cesto“. Z drobných guľôčok sa snaží vyformovať placku, z ktorej sa na rozpálenom oleji stane langoš. Na to, ako urobiť správne cesto, museli prísť za jazdy.

„Pred jednou z prvých akcií sme sa venovali hlavne tomu, ako má vyzerať karavan, a akosi sme pozabudli na recept. Nakoniec sme ho urobili z obyčajnej kuchárskej knihy, ale bol hrozný. Nevedeli sme, v akom pomere tam treba pridať suroviny, koľko cesta treba. A tak sme pol hodiny predávali a pol hodiny sme mali zatvorené, lebo sme dorábali cesto,“ smeje sa Z. Hudáková.

Pomohla až skúsenosť z akcie v Handlovej, kde sa im prihovoril jeden zákazník a povedal, že tiež kedysi robil langoše. Pomohol a poradil im, aký pomer surovín je správny. A tak postupne začali ich langoše naberať vlastnosti, aké od nich očakávali.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť