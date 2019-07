Trumpova doktrína

03.07.2019, 10:43 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Ako americký prezident nahradil vojenské intervencie ekonomickými

Kórea 1950 – 1953. Kuba 1961. Vietnam 1961 – 1973. Kosovo 1999. Afganistan 2001 – 2014. Irak 2003 – 2010. História amerických vojenských intervencií ukazuje, že Spojené štáty americké mali od druhej svetovej vojny málo skutočných vojenských úspechov. Prišiel čas stratégiu zmeniť.

Trumanova doktrína

Písal sa rok 1945. Druhá svetová vojna sa skončila, no studená vojna sa iba začínala. USA si uvedomovali silu Sovietskeho zväzu. Ak by sa Stalinovi podarilo dobyť Európu, získal by moderné technológie, ktoré jeho krajina nemala k dispozícii. To by mu spolu s ruskou komoditnou základňou poskytlo šancu na vytvorenie nového globálneho hegemóna ohrozujúceho pozíciu USA. Jeden totalitný režim bol zničený, no hneď by ho nahradil druhý. Pre Spojené štáty neprijateľný výsledok.

Zrodila sa Trumanova doktrína, ktorá bola založená na podpore slobodných krajín ohrozovaných komunizmom. Stratégia „kontajnmentu“ si vyžadovala nasadenie americkej armády na každom mieste na svete v prípade, že by hrozila „nákaza“ socialistickou ideológiou. V rýchlom slede za sebou Spojené štáty participovali na vojnách v Kórei a vo Vietname.

