Viac volebný než sociálny balíček

03.07.2019

Koalícia rozbalila sociálny balíček za viac než pol miliardy eur. SNS prichádza s 15-percentnou daňou pre firmy s obratom do 100-tisíc eur a pre živnostníkov. DPH na niektoré potraviny, noviny a časopisy chce znížiť na desať percent. Dôchodcov plánuje oslobodiť od koncesionárskych poplatkov. Vlajkovou loďou Smeru je vyšší rodičovský príspevok. Penzistom strana nadelí dvojnásobné vianočné dôchodky a rodiny prváčikov dostanú 100 eur. Most-Híd pretláča vyššiu nezdaniteľnú sumu.

Väčšina noviel zákonov pre- šla v parlamente prvým čítaním a poslanci budú o ich konečnej podobe rozhodovať po letných prázdninách. Vianočný príspevok a stovku navyše pre rodiny s prváčikmi už parlament schválil a poslal prezidentke Zuzane Čaputovej.

Návrhy (s výnimkou vianočného príspevku pre dôchodcov a príspevku na prvákov) majú spoločnú črtu. Koalícia ich presadzuje bez riadneho pripomienkového konania prostredníctvom svojich poslancov. Finančné vplyvy navrhovatelia nevyčíslili.

Nižšia daň pre podnikateľov

SNS chce menej zdaniť firmy a živnostníkov. Nie však všetkých. Nižšiu sadzbu z príjmov plánuje pre firmy s obratom do 100-tisíc eur. Ak by sa zníženie dane týkalo všetkých firiem, podľa prepočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by to stálo štátnu pokladnicu približne 800 miliónov eur. Rozpočtový dosah oklieštenej verzie sa odhaduje približne na 80 miliónov eur.

