Ako sa remeselníci presúvajú do smartfónov

Potrebujete postaviť plot v záhrade a bez skúseností to radšej sami neskúšate? Možno vám poradí sused z vedľajšej ulice. Ak nie, nasleduje „staré dobré“ googlenie. Lenže internet vyklopí desiatky výsledkov vyhľadávania. Koho si vybrať? Rozhodovať sa podľa ceny zvyčajne nejde, lebo často sa ju dozviete až po obhliadke. Skúšate telefonovať: tretina majstrov nezdvíha, tretina je na celé leto obsadená a z ostatných sa nakoniec často vykľujú remeselníci v štýle Pat a Mat. Takže sa začína ďalšie kolo googlenia.

10.07.2019, 11:19 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Možno je to až príliš pesimistický scenár, ale mnohí ľudia zažili všelijaké komplikácie pri hľadaní správneho majstra za primeranú cenu a v relevantnom termíne. Čo je v čase smartfónov a technológií živná pôda pre disruptívnu inováciu. Keď dokázali priniesť nový vietor do taxi a ubytovacích služieb, nemohli by efektívne prepájať zákazníkov aj s umeleckým kováčom a klampiarom?

Kto mi poskladá šatník

Rozšírenie smartfónov s pripojením na internet sa postaralo o boom takzvanej gig ekonomiky. Gig je slangový výraz pre jednorazové vystúpenie hudobníka alebo iného umelca. Hlavnou črtou gig ekonomiky je časovo obmedzené využitie nejakých zdrojov či služieb.

Platformy ako TaskRabbit a Handy začali prepájať tých, ktorí nemali čas a technické prostriedky na menšie i väčšie práce rôzneho druhu, a tých, ktorí čas i prostriedky mali a chceli si privyrobiť. Na ilustráciu, hodnota TaskRabbitu sa v roku 2012, štyri roky od jeho spustenia, odhadovala na 150 miliónov dolárov. Nakoniec ho predvlani kúpila Ikea.

