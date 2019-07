BenQ W2700  verzus  Epson EH-TW7400 

10.07.2019, 11:19

Niektorí si pravdepodobne nedávno kupovali nový televízor. Boli hokejové majstrovstvá a to je vždy obdobie na nákup zariadení, na ktorých je zážitok sledovať túto šou. Hokej alebo futbal sú totiž úplne iný zážitok na dvojmetrovom plátne ako na obrazovke televízora. Alebo taký Forrest Gump, ktorý mal premiéru presne pred 25 rokmi. Určite ho každý videl niekoľko krát. Boli by ste prekvapení, ako sa zmení pohľad na tento film, ak si ho pustíte znova, ale už cez 4K projektor. Toto extra vysoké rozlíšenie si, samozrejme, užijete aj na čoraz lacnejších televízoroch. Nič tak nevtiahne do deja, ako keď scéna zaberie takmer celé zorné pole.

To by sa dalo vyriešiť tak, že si sadnete meter od televízora, ale to nebude robiť nikto. Preto môže byť správnym riešením vyskúšať projektor. Samozrejme, so 4K rozlíšením. Pomer kvality obrazu a ceny sa stále zlepšuje. Mal som možnosť pozrieť si niekoľko seriálov, filmov a futbalových zápasov na dvoch modeloch, ktoré stoja za pozornosť. Sú v mnohom odlišné, ale spája ich perfektný zážitok, pár nedostatkov a podobná cena. Taká, za ktorú dnes kúpite prémiový 65-palcový alebo mid-end 75-palcový 4K televízor. S týmito projektormi sa dostanete na dvojnásobnú uhlopriečku.

Drobec a obor so 4K

BenQ W2700 je nasledovník vlaňajšieho modelu W1700, respektíve jeho upravenej edície s vyšším jasom BenQ K800, ktorý som mal možnosť testovať. Obidva patrili a vlastne stále patria k tomu najlepšiemu, čo sa pomeru ceny, výbavy či výkonu týka. Momentálne stoja okolo 900 eur. Ich najmladší súrodenec už mieri na bonitnejších záujemcov, dá sa zohnať zhruba za 1 600 eur. Ak sa pozrieme na trh filmových 4K projektorov, stále je to pomerne prijateľná cena. Respektíve by sa dal zaradiť medzi lacnejšie. Na lepšie porovnanie, 4K projektory štartujú s cenou minimálne 800 eur a aj to len vtedy, ak sa pošťastí niekomu „black friday“. Bežnejšie sú sumy okolo dvoch tisícok. Pri modeloch s natívnym rozlíšením 4K od štyritisíc vyššie.

Epson EH-TW7400 je tiež nástupca predošlej generácie filmových projektorov TW7300, ktoré boli pre Epson prvé s podporou 4K. Dá sa zohnať približne za 1 700 eur. Pre zaujímavosť, túto generáciu zastupuje aj najvyšší rad TW9400 s ešte lepšími parametrami, ale ten je o celú tisícku drahší.

