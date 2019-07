Do fariem na Východe investuje po Kellnerovi aj právnik Krátky

Najbohatší Čech a miliardár Petr Kellner okrem finančných a hutníckych aktív roky ovláda ruský agrárny veľkopodnik RAV Agro, ktorý hospodári na vyše 160-tisíc hektároch pôdy. Veľkú investíciu do agrárnych veľkopodnikov na východ od Slovenska má teraz na dlani aj právnik a podnikateľ z Košíc Daniel Krátky, ktorý v minulosti figuroval v rôznych ostrých sporoch o podniky, no posledné roky hovorí, že mu ide hlavne o obojstranne výhodné partnerstvá s domácimi farmármi.

10.07.2019, 11:19 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Kapitálovými injekciami vstupuje na Slovensku do finančne podvyživených družstiev, ktoré začleňuje pod svoju poľnohospodársku skupinu Slovenské farmárske družstvo (SFD). Jeho skupina spoluvlastní agrárne podniky s rozlohou zhruba 30-tisíc hektárov pôdy. Popri dánskych farmároch a po Andrejovi Babišovi či Jánovi Sabolovi je jedným z najväčších tunajších agrárnych investorov. Do jeho impéria by mali pribudnúť bieloruské farmy s plochou 100-tisíc hektárov, čo predstavuje viac ako päť percent tunajšej agrárnej pôdy.

S Lukašenkovým podpisom

„Náš holding podpísal dve memorandá s bieloruskými guberniami – Hrodnianskou a Brestskou –, kde sme získali exkluzívnu investičnú príležitosť týkajúcu sa podnikov hospodáriacich na ploche takmer stotisíc hektárov,“ vysvetlil D. Krátky na pôde ministerstva pôdohospodárstva, ktoré investíciu podporilo spolu s predstaviteľmi bieloruskej vlády. Podpora na najvyššej štátnej úrovni je nutná z toho dôvodu, že Krátkeho SFD má predmetné farmy odkupovať od bieloruskej vlády. Zmluvy pritom podľa neho bude podpisovať samotný prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko.

„Bieloruská strana víta, že o našu investíciu ma záujem aj slovenská vláda. Podpora našich politikov nám pomáha. A veľké pochopenie sme našli v Bielorusku aj u nášho tamojšieho veľvyslanca,“ hovorí D. Krátky. Slovensko v Bielorusku zastupuje bývalý vrcholový politik SDĽ z prelomu milénia Jozef Migaš. Ako pre TREND spresnil D. Krátky, preberané farmy ovláda z majoritnej časti práve bieloruský štát a ostatok podielov držia v rukách ich zamestnanci. Slovák bude vo farmách kupovať majoritné podiely štátu.

