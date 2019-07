Fincentrum dostalo švajčiarske krídla

Sprostredkovatelia zažili vlani búrlivý rok. Zviedli v ňom existenčný boj s ministerstvom financií a poslancami o svoje odmeny. Rezort financií chcel výrazne obmedziť ich provízie s cieľom zlacniť finančné produkty. Poslanci v parlamente pôvodný návrh výrazne okresali. Zo schválenej podoby zákona nakoniec vypadla regulácia provízií pri úveroch, ktoré sa najväčšou časťou podieľajú na príjmoch sprostredkovateľov. Regulovať sa budú len provízie pri investičnom životnom poistení. Aj to nepriamo.

10.07.2019, 11:19 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

V tomto období sa rodila dohoda o akvizícii jednej z popredných sprostredkovateľských firiem na Slovensku Fincentrum a švajčiarskou spoločnosťou Swiss Life. Dohodu oznámili vlani v októbri potom, ako parlament schválil oklieštenú novelu zákona, ktorá mala obmedziť odplaty pre finančných agentov. Ale aj v prípade, že by poslanci nakoniec odobrili výraznejšiu reguláciu provízií, na akvizíciu by to malo len malý vplyv.

Švajčiari kupovali české aj slovenské Fincentrum v jednom balíku, pričom jeho česká časť je výrazne väčšia ako slovenská. Na českom trhu patrí Fincentru prvá priečka medzi sprostredkovateľskými spoločnosťami, na Slovensku vlani podľa výšky tržieb obsadilo piatu pozíciu.

Druhý predaj

Išlo už o druhý predaj spoločnosti. Zakladatelia Petr Stuchlík a Martin Nejedlý predali väčšinový podiel v roku 2013 finančným investorom ARX a Capital Dynamics. „Firma potrebovala posun, systematizáciu. Bol to malý rodinný podnik, ktorý sa výrazne rozrástol. Preto hľadal strategického investora, ktorý by ju stabilizoval, ale zároveň do nej priniesol nové metódy, spôsob riadenia či podporu, aby mohla spoločnosť napredovať,“ tvrdí súčasný generálny riaditeľ slovenského Fincentra František Dragúň.

