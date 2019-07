Grécko opúšťa populizmus

Grécka opozícia sa po víkendových voľbách vrátila k moci. Premiérom sa stal Kyriakos Mitsotakis (51), ktorého strana Nová demokracia získala takmer 40 percent hlasov oproti 31,6 percenta končiaceho premiéra Alexisa Tsiprasa. Ako víťaz volieb Nová demokracia získala volebný bonus 50 miest v 300-členom parlamente, čo jej dáva väčšinu bez potreby koaličného partnera. Nový premiér sľubuje viac investícií, nižšie dane a lepšie platené pracovné miesta. K. Mitsotakis bude musieť v prvých mesiacoch čeliť výzvam prijatím rozpočtu na budúci rok, ale aj výraznému zhoršeniu vzťahov s Tureckom. Grécka nezamestnanosť sa stále pohybuje na úrovni 18 percent.

Zdroj: Gettyimages.com

Deutsche Bank sa ďalej scvrkáva

Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank oznámila rozsiahly 3,5-ročný plán reštrukturalizácie v hodnote približne 7,4 miliardy eur. Jeho súčasťou je zrušenie takmer pätiny pracovných miest. Banka to oznámila v nedeľu po zasadnutí dozornej rady vo Frankfurte nad Mohanom. Deutsche Bank uviedla, že do konca roka 2022 plánuje zrušiť približne 18-tisíc pracovných miest. Následne by mala zamestnávať zhruba 74-tisíc zamestnancov. Banka zároveň oznámila, že ukončí svoj globálny biznis obchodovania s akciami a výrazne zredukuje investičnú banku. Okrem toho vytvorí novú divíziu na presunutie takzvaných zlých aktív v hodnote okolo 74 miliárd eur. V dôsledku nákladov na reštrukturalizáciu plánuje za 2. kvartál zaúčtovať stratu po zdanení na úrovni 2,8 miliardy eur. Strata pred zdanením by mala dosiahnuť 500 miliónov eur.