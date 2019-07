Sólo pre  výfukové hlavne 

10.07.2019, 11:19

V dlani zvieram inteligentný kľúč s displejom od nového 2 + 2-miestneho kupé. Motorizuje ho vidlicový osemvalec dopovaný dvoma turbami, spriahnutý s osemstupňovým automatom a pohonom štyroch kolies. Dosahuje maximálnych 250 km/h (s obmedzovačom, bez neho oveľa viac) a na prekonanie stovky nepotrebuje ani celé štyri sekundy. K tomu cena s doplnkovou výbavou bezmála 150-tisíc eur.

Čo dodať? Zhruba takto by malo vyzerať auto mojej krvnej skupiny. Inými slovami, moje očakávania sú veľmi vysoké. Hneď na počiatku však musím spomenúť prvú výčitku. BMW M850i xDrive Coupé totiž patrí do nového radu 8, pritom je nástupcom kupé radu 6. To je len jeden z príkladov rošád, ktoré bavorská automobilka vo svojom portfóliu v poslednom čase pácha ako na bežiacom páse. Zrejme s jediným cieľom – zasiať chaos do radov konkurencie.

Zdroj: BMW

Mäsko pre gurmána

Keď otvorím dvere na strane vodiča, uvedomujem si, že rovnako ako odtieň lakovania karosérie ani farebná kombinácia čalúnenia a obkladov interiéru nemohla byť lepšie vyrátaná na efekt. Normálne sa mi zbiehajú slinky ako gurmánovi na prahu zabíjačkových hodov. S potešením sa prinútim na podrep a zasuniem sa za hrubý veniec emkového volantu. Pod manažmentom plného elektrického servisu si spravím z posedu kolísku s maximálne vysoko posunutým čelom sedadla a citeľným zovretím bočníc. Takto spútaný v multifunkčnom kresle tesne nad podlahou som pripravený ignorovať odstredivé, dostredivé aj zotrvačné sily. Keď však neskôr vystupujem, tvárim sa ako vzpierač, keď si naloží činku na hrane svojho osobného maxima. Vyriešim to tak, že do pamäte si vložím ďalšie nastavenie – maximálne benevolentné. Pred vystupovaním ho potom vždy aktivujem. Pohľad na digitálny prístrojový štít už vo mne prebúdza ostrie kritiky. Videl som ho už v novom rade 3 a tiež v najnovšom športovom Z. Priznávam, že unifikácia tohto typu mi lezie na nervy. O to skôr, že stupnicu rýchlomeru považujem skôr za dizajnovú hračku a strelka otáčkomeru, ktorá stúpa proti smeru hodinových ručičiek, ma rozptyľuje, a to bez ohľadu na zvolený mód. Ešteže mám k dispozícii veľký a informačne kompletný head-up displej. Naopak – najnovšej verzii informačného a multimediálneho systému iDrive nemám čo vyčítať. Výborná grafika, „blbuvzdorné“ menu, promptná reakcia dotykovej obrazovky a k tomu ničím nenahraditeľná ovládacia ružica. Spočiatku chválim, že každý jazdný režim (EcoPro, Confort, Sport) má na stredovej konzole svoj vlastný spínač, že sa k nemu nemusím „preklikávať“. Potom si uvedomujem, že predsa len by stačil jeden kolískový, na ktorý sa nemusím zakaždým pozrieť, keď sa mi zažiada zmeny.

