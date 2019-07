Zlá demografia začína ticho hrýzť

Rozhovor s bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom je vždy inšpiratívny. Nebolo to inak ani na začiatku júla, tesne predtým, ako opäť odišiel na Ukrajinu radiť premiérovi. Opustiť slovenskú politickú scénu dáva ekonómovi väčší priestor pozerať sa na veci z nadhľadu. A práve dlhodobé trendy a hrozby nielen slovenskej ekonomiky boli témy, ktoré ma v rozhovore s I. Miklošom zaujímali najviac.

10.07.2019, 11:18 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Predsa len, je to už takmer pätnásť rokov, čo sa skončila druhá vláda Mikuláša Dzurindu. Odvtedy sa udialo veľmi veľa na Slovensku aj vo svete. Doma zmeny vnímame najmä cez prizmu nástupu sociálnej demokracie k moci, no zmeny v zahraničí boli omnoho väčšieho charakteru. Politika sa radikalizovala vo väčšine krajín sveta hlavne pod vplyvom následkov veľkej finančnej krízy, ktoré pretrvávajú do súčasnosti.

A tak bolo v rozhovore s I. Miklošom pomerne jednoduché dotknúť sa jeho názorov na rast populizmu, na spomalenie globálneho rastu či dôležitosť reforiem pre udržanie konkurencieschopnosti krajiny. A práve táto posledná téma sa týka bývalého ministra financií najviac.

Vtedy bol otcom mnohých dôležitých reforiem, ktoré však postupom času nahlodali sociálne ústupky nasledujúcich vlád. Prirodzená otázka je, do akej miery bola otupená konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Pri pohľade na veľmi dobrý ekonomický rast posledných rokov nemusia byť problémy slovenského hospodárstva v súčasnosti viditeľné. Svet ide dopredu míľovými krokmi najmä za pomoci dramatických inovácií technologického charakteru. Slovenská ekonomika založená na „masovej priemyselnej veľkovýrobe“ môže mať už čoskoro problém.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť