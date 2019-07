Chorvátsko sa stane 21. členom eurozóny

17.07.2019, 09:45

Chorvátsko oficiálne odoslalo svoju žiadosť o prijatie do systému ERM-2, čo je prvé štádium vedúce k prijatiu eura. V roku 2023 by sa tak mohlo pripojiť k 19 krajinám eurozóny.

Chorvátsko oficiálne odoslalo svoju žiadosť o prijatie do systému ERM-2, čo je prvé štádium vedúce k prijatiu eura. V roku 2023 by sa tak mohlo pripojiť k 19 krajinám eurozóny. Do systému ERM-2 by malo vstúpiť v lete budúceho roka a po dvojročnom absolvovaní by sa už o štyri roky mohlo v krajine platiť eurom. Aj keď Chorvátsko nie je členom eurozóny, obyvatelia v eure držia až 80 percent svojich úspor. Okrem Chorvátska má záujem vstúpiť do eurozóny Bulharsko aj Rumunsko. V Bulharsku by platba eurom bola teoreticky možná už v roku 2022, no podľa ministra financií je realistickejším scenárom skôr rok 2023. Naopak Rumunsko sa nestane členom eurozóny skôr ako v roku 2024.

5 rokov Vedenie Volkswagenu a odborári sa dohodli na novej kolektívnej zmluve, ktorá počíta so zvyšovaním platov a len s prirodzeným poklesom zamestnanosti v nasledujúcich piatich rokoch. (TASR)

V júni sa podarilo uspieť v emisii krytých dlhopisov dvom bankám. Tatra banka ich predala za štvrť miliardy eur, Slovenská sporiteľňa za pol miliardy eur. O dlhopisy oboch bánk pritom prejavili záujem investori napríklad z Nemecka, Rakúska, zo Spojeného kráľovstva, ale aj Škandinávie. (TASR)

