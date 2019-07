Daňové kontroly sú často účelové a absurdné

Finančná správa sa snaží zaplátať dieru vo výbere DPH za každú cenu. Neraz na to doplácajú zdravé firmy, ktoré majú niesť zodpovednosť aj za to, či si ich dodávateľ vedie účtovníctvo v súlade so zákonom a či sa náhodou o pár rokov nestane nekontaktovateľným.

17.07.2019, 09:45 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Advokát Peter Varga z Highgate Law & Tax zastupuje viacero takýchto klientov, ktorí sa rozhodli napadnúť postup daniarov na súde. Patrí medzi nich aj spoločnosť, označujeme ju pseudonymom ER, ktorá za obdobie 2012 – 2013 zažila trinásť kontrol DPH a takmer úplne musela utlmiť svoju činnosť. Hovoríte, že postup daňového úradu voči vášmu klientovi ER je absurdný a účelový. Kde sa to konkrétne prejavilo? Účelovosť cítiť z toho, že finančná správa zjavne chce zaplátať dieru vo výbere DPH za každú cenu. Často sa javí, že vyslovene hľadá nejaký zdravý subjekt v dodávateľsko- -odberateľskom reťazci a zakročí proti nemu razantnejšie, než by bolo v právnom štáte primerané.



