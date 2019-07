Konečne niečo nevšedné 

17.07.2019, 09:45 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Máme ich pred očami celé hodiny, každý pracovný deň. Potom prídeme domov a mnohí z nás na ne pozerajú znova. Je preto trochu iróniou, že málokto sa ich výberom zaoberá. Jednoducho taký v kancelárii máme, doma je tiež nejaký.

Počítačový monitor je všadeprítomné okno do sveta práce, ale aj zábavy a je dobré venovať jeho výberu viac pozornosti. Na druhej strane je pravda, že v tomto segmente sa tak často nevšednosti neobjavujú. Keď som však postavil Samsung Space Monitor na stôl, vedel som, že to bude konečne niečo iné. To automaticky nemusí znamenať, že aj lepšie.

Unikát na stole

Že ide o trochu iný monitor, prezrádza aj väčšia škatuľa na 27-palcový monitor. V predaji je aj 32-palcová verzia a tá bude asi už ako z malého televízora. Tieto rozmery nie sú výsledkom toho, že by bol monitor sám osebe rozmerný. V balení je však veľmi neštandardný stojan. Ten je vlastne dôvodom názvu tohto výrobku. Okrem kvality zobrazovania sa totiž stará o ergonómiu na pracovnom stole. V skratke – pridáva voľné miesto. Preto slovo Space z anglického priestor.

Stojan je jednoliata plastová asi centimeter hrubá doska s kovovým jadrom. Cítiť z nej, že je stabilná a udržať hmotnosť monitora jej nerobí problém. V spodnej tretine je jednoduchý, ale efektívna je veľká skrutková príchytka. Kovová konštrukcia vo forme písmena L sa dá ešte rozšíriť posunutím tejto príchytky o jednu či dve pozície nižšie. Vrchná časť konštrukcie aj skrutkovej príchytky je pogumovaná pre ešte väčšiu stabilitu. Ale potom prišiel problém. V open space redakcii sú k stolom primontované predeľovacie steny. Na to treba pamätať. Tento monitor potrebuje, aby sa stôl dal od steny odsunúť. Testovanie teda muselo pokračovať v domácej pracovni. Najprv treba zacvaknúť samotnú obrazovku do vrchnej časti stojana a zaistiť ho štvoricou skrutiek.

