Nové rodné čísla. Načo je to dobré, pýtajú sa odborníci

Rodné čísla, ako ich dnes poznáme, môžu do desiatich rokov skončiť. Ministerstvo vnútra ich plánuje postupne nahradiť takzvanými BIFO, teda bezvýznamovými identifikátormi fyzickej osoby. Z nových desaťmiestnych čísiel vygenerovaných počítačom sa už nebude dať zistiť, či ste muž alebo žena. Ani údaj, kedy ste sa narodili.

17.07.2019, 09:45 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Okrem BIFO by občan mohol dostať aj SIFO, sektorový identifikátor fyzickej osoby. A nie jeden. Tieto čísla by mu prideľovali jednotlivé úrady. To znamená, že keby komunikoval so zdravotnou poisťovňou alebo so Sociálnou poisťovňou, s finančnou správou či katastrom, tieto úrady by mu udelili ďalšie štyri čísla. Občan by tieto čísla nepoznal. A nemali by ich poznať medzi sebou ani inštitúcie, ktoré ich občanovi pridelili.

Čo zatiaľ vieme

Na to, aby sa súčasné rodné čísla nahradili náhodne pridelenými číslami, tlačí ministerka vnútra Denisa Saková. Ministerstvo pripravilo zákon, podľa ktorého sa majú rodné čísla postupne nahrádzať novými údajmi už od januára 2020. Návrh prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Do vlády sa ešte nedostal. Na samotnom projekte však ministerstvo začalo pracovať v roku 2010 a ministerka vnútra preto hovorí, že sa čuduje, aký ohlas teraz téma vyvoláva.

Ministerstvo v projekte tvrdí, že bude možné občana presne identifikovať vo všetkých informačných systémoch verejnej správy a systémy si medzi sebou budú môcť vymieňať údaje. Občanovi sa tak zjednoduší život a odpadne mu povinnosť duplicitne poskytovať potvrdenia. Skvalitniť sa majú aj informácie, s ktorými pracujú zamestnanci verejnej správy. Tým sa má znížiť počet chýb.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť