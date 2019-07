Open space nemusí byť peklo

17.07.2019, 09:45 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Manažéri s obľubou hovoria o flexibilite, dynamike, motivácii, lepšej a rýchlejšej komunikácii, zdôrazňujú úsporu nákladov za firemné priestory a prehľad o tom, čo zamestnanci robia. Na druhej strane, zamestnanci sa sťažujú na stres, hluk a nedostatok súkromia. Hovoríme o fenoméne open space, ktorý sa pre niektorých ľudí stal pracovným peklom.

Samu Hällfors sa to pokúsil napraviť. Jeho firma Framery Oy vyrába špeciálne zvukotesné kóje, ktoré možno umiestniť v open space a zamestnanci ich využívajú vtedy, keď si potrebujú zavolať, pozhovárať sa, prípadne si len oddýchnuť. Tento príbeh mu vyniesol titul fínskeho EY Podnikateľa roka 2019. Svetové finále súťaže sa začiatkom júna konalo v Monaku.

Inšpiráciou utáraný šéf

Všetko sa začalo jeho vlastnou skúsenosťou spred desiatich rokov, keď pracoval v istej IT firme. „Mal som šéfa, ktorý nahlas telefonoval, behal po kancelárii, čím rušil ostatných. Tak som mu povedal, aby šiel telefonovať inde,“ spomína Samu Hällfors. Sústrediť sa nevedel ani jeho kolega Vesa-Matti Marjamäkim, ktorý šéfovi dokonca povedal, aby bol už konečne ticho. Keď sa sťažnosti hromadili, šéf im dal ultimátum: Ak sa vám to nepáči, postavte telefónnu búdku a problém vyriešite.

Myslel to skôr zo žartu, no obaja jeho kolegovia v tom uvideli zaujímavý podnikateľský nápad. Dali vo firme výpoveď a naivne si mysleli, že postaviť kancelársku kóju zvládnu ľavou zadnou. Lenže hlboko sa mýlili. „Mal som 22 rokov a požičaných pár tisíc eur na rozbeh firmy. Boli sme prvá firma v tejto kategórii a dlho sme vysvetľovali, čomu sa vlastne venujeme. Bolo to únavné, pretože nikto nechápal zmysel a všetci boli presvedčení, že ide o hlúposť,“ hovorí Samu Hällfors.

