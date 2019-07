Fotografka: Ľudia majú pocit, že sami nič nezmôžu. Mýlia sa

Fotografka Jana Šturdíková päť rokov fotografovala chátrajúce slovenské kaštiele a zámky. Tento rok jej vyšla kniha Châteaux po našom, ktorá dokumentuje, ako sa správame k historickému architektonickému dedičstvu. V rozhovore pre TREND opisuje, ako sa cítila, keď chodila po ruinách slovenskej histórie, aj to, čo môžu ľudia urobiť pre záchranu týchto pamiatok.

24.07.2019

Ako ste sa cítili, keď ste začali chodiť po rozpadnutých zámkoch, keď ste videli tie ruiny?

Bolo mi to ľúto a zároveň som bola nahnevaná. Nerozumiem tomu, prečo je to tak. Zdá sa mi to voči tým stavbám nespravodlivé. Rozpad totiž spôsobili ľudia, ktorí sa o ne nestarajú. Najviac ma mrzí, že ruín je u nás veľmi veľa. Keby to boli dva-tri kaštiele, človek si povie: Stane sa, je to škoda, doplatili na zlé okolnosti. Ale neopravených a chátrajúcich stavieb je na Slovensku asi 200. A niektoré sú naozaj veľké, nie sú to len nejaké drobné šľachtické sídla, na ktoré sa zabudlo.

Na príprave fotoknihy Châteaux po našom ste pracovali päť rokov. Stihli ste obísť všetky slovenské kaštiele?

