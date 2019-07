Hotel, wellness alebo výstavná sieň? Ako zachrániť kaštiele

Chcel by som si kúpiť kaštieľ. Ale čo potom s ním? Len náklady na vykurovanie a údržbu sa pri priemerne veľkom objekte ročne vyšplhajú na úroveň 30-tisíc eur. Urobím v ňom luxusný hotel a k tomu wellness, to na seba dokáže zarobiť. Aj keď prvý, ale legitímny plán, vďaka ktorému sa najmä v okolí Bratislavy podarilo zachrániť a opraviť viacero honosných historických šľachtických sídiel.

24.07.2019, 08:25 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

O klasický biznisový plán, podľa ktorého sa dá rýchlo zbohatnúť, však ani zďaleka nejde. Napriek tomu, že jedna noc sa môže pohybovať na úrovni od 90 až do 250 eur, väčšinou ide o investíciu, ktorá sa vráti najskôr ďalšej generácii. A ani to nie je zaručené. Čím ďalej sa však človek hýbe smerom na východ, tým menej luxusných hotelov v kaštieľoch či kúriách nachádza. Záchrana národných kultúrnych pamiatok tam zostáva skôr na pleciach samospráv, občianskych združení alebo nadšencov, ktorí vďaka drobným príspevkom dokážu pamiatku aspoň zachovať.

Využitie historických budov sa smerom na východ mení, stávajú sa z nich priestory pre kultúru, ak má obec šťastie a kaštieľ jej patrí, vie doň po rekonštrukcii presťahovať napríklad sídlo obecného úradu. TREND sa však pozrel na to, ako a prečo kaštiele zachraňujú súkromníci. A ako je možné, že kým niektorí tvrdia, že sa nedokážu dohodnúť s pamiatkarmi, so samosprávou a susedmi, iným sa to celkom elegantne darí.

Bodygardi z BMW

V obci Moravany nad Váhom, pár kilometrov za Piešťanmi smerom na sever, okoloidúcemu do očí udrie mierne ošarpaná biela budova s ozdobnou atikou. Pred renesančným kaštieľom práve prebiehajú stavebné úpravy, robotníci čistia okolie priľahlej hospodárskej budovy. Brány do areálu sú otvorené, občas dovnútra nesmelo zablúdi zopár zvedavcov. Pod hranatou vežou je na podstavci vystavená socha. Čierny trojhlavý pes Kerberos, ktorý v antickej mytológii stráži vchod do podsvetia, symbolicky stráži vstup do kaštieľa.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť