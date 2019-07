Japonci v pivovarníckej dvojke prevrat neurobili. A tak s ňou uspeli

Investor z opačného kúta sveta vždy vyvolá v preberanej firme otázky. Čo prinesie? Čo zmení? Inak to nebolo ani pred dva a pol rokom, keď japonský pivovar Asahi získal dvojku domáceho pivovarníctva – Plzeňský Prazdroj Slovensko. Spoločnosť síce nesie meno najsilnejšej značky svojej slávnejšej českej sestry, no má i vlastný pivovar vo Veľkom Šariši a tri slovenské značky: Šariš, Smädný mních a Topvar. Japonci firmu kúpili spolu s celým stredoeurópskym pivným biznisom juhoafrického SABMilleru.

24.07.2019, 08:26 | Ivan Haluza

„Keď sme sa dozvedeli, že nás kupuje Asahi, mali sme v hlavách mnoho otázok, ako to vlastne bude,“ spomína obchodný riaditeľ slovenského Prazdroja Martin Grygařík. No ihneď dodá, že nič prevratné sa vo firme nezmenilo. Japonci nechali ten istý manažment a niektorých ľudí, ktorí viedli český i slovenský biznis SABMilleru, posunuli do vedenia celého novozískaného stredoeurópskeho biznisu s pivom.

Jeho súčasťou sú aj pivovary v Poľsku, Rumunsku i Maďarsku. Japonci nezmenili ani stratégiu slovenskej dcéry. „Hovorili nám, aby sme pokračovali v tom, čo robíme, lebo to robíme dobre,“ pokračuje M. Grygařík. Japoncom sa ich dôvera vracia. Slovenský Prazdroj výrazne rastie a zapisuje si rekordy. Hoci ide proti všeobecnému prúdu uprednostňovania domácich potravín, na ktorý tlačí štát, spotrebitelia i reťazce.

Už pred príchodom Japoncov trhová dvojka okrem domácich pív výrazne stavila aj na české. Tých predáva výrazne viac než slovenských. Po vstupe Asahi sa ešte viac potvrdzuje, že to bola pre slovenský Prazdroj správna voľba. Dokonca sa začína doťahovať na jednotku trhu – slovenskú dcéru holandského Heinekenu. A láme aj dlhodobé poklesy spotreby piva v slovenských krčmách. Vlani v nich začal tunajší Prazdroj rásť.

