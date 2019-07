Kyberbezpečnosť na dovolenke

Prídete na vytúženú dovolenku, hotel vyzerá fajn a vyzerá to na príjemný týždňový relax. Pri vybaľovaní nechtiac prevrátite malý kvetináč na poličke. Pri snahe upratať to zrazu spozorujete, že v spodnej časti je aj nevšedný otvor. Pozriete sa bližšie a zistíte, že je to objektív kamery.

24.07.2019, 08:26 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Môže to znieť ako z nejakého špionážneho filmu. Žiaľ, takéto prípady sa stali v skutočnom živote. V hoteloch aj v prenajatých bytoch služby Airbnb. Zatiaľ týchto prípadov nebolo veľa, ale aj tak je lepšie hamovať, ako banovať. Niekoľkými jednoduchými krokmi sa dá aspoň čiastočne znížiť riziko, že by ste sa obeťou mohli stať aj vy. Minulý rok v septembri si Dougie Hamilton myslel, že si bude pripadať ako paranoik. Ale aj tak na dovolenke s manželkou v Toronte v byte prenajatom cez službu Airbnb začal skúmať rádiobudík, ktorý sa mu nejako nepozdával. Vyrušilo ho, že sa napája z nabíjačky ako pri mobiloch. Po lepšom prezretí sa mu podarilo dať dole predný sklenený kryt a zrazu pri displeji zobrazujúcom čas našiel objektív kamery. Rádiobudík bol nasmerovaný presne na manželskú posteľ. Polícia to, samozrejme, začala vyšetrovať spolu s bezpečnostným tímom Airbnb a hostiteľov účet okamžite zablokovala. Podobné prípady sa stali aj rok predtým. Americká turistka pri pobyte vo Švajčiarsku našla v kúpeľni pod umývadlom zapnutý mobil nahrávajúci video. Iný cestovateľ z amerického štátu Indiana počas svojho pobytu na Floride v prenajatom byte náhodou našiel kameru s detektorom pohybu. Na jar zas veľká aféra s ilegálnym nakrúcaním hostí prepukla v Južnej Kórei. V sieti 30 motelov v desiatich mestách krajiny bolo 42 izieb „vylepšených“ kamerami schovanými v elektrických zásuvkách, set-top boxoch či držiakoch sušičov vlasov. Údajne išlo o prepracovaný plán, ktorého obeťami sa stalo okolo 1 600 hostí. Nahrávky alebo aj živý streaming si mohli záujemcovia kúpiť na internete. Polícia už dvoch ľudí zatkla, ďalší dvaja sú podozriví. Južná Kórea je jednou z krajín, kde je najpravdepodobnejšie, že sa človek nevedomky dostane pred objektív miniatúrnej kamery. Zašlo to až tak ďaleko, že vlani sa v Soule konala demonštrácia desaťtisícov ľudí so sloganom Môj život nie je tvoje porno! Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.