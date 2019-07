Marocká brána do Európy potretá krvou migrantov

Tam som ľudí ešte nikdy neviezol, hovorí taxikár, keď opúšťa upravené historické uličky Melilly. Máme namierené k najstráženejšej pozemnej hranici Európskej únie – k vyše dvanásťkilometrovému plotu oddeľujúcemu španielsku enklávu od Maroka. Okolie sa mení, odpadkov na zemi pribúda a budovy v posledných úsekoch strieda už len pustatina. Sem turisti vyhľadávajúci slnečné pláže pravdepodobne nezablúdia.

24.07.2019 | Veronika Rajničová

Sme na mieste. Na hraničnom priechode Barrio Chino je rušno. Je desať hodín ráno a pred bránou do Maroka sedia na obrovských balíkoch desiatky mužov a žien. Čakajú, kedy na nich príde rad, aby prekročili hranice. Niektorí majú pod balíkmi skateboardy, iní ich posúvajú pomocou popruhov. Pred hranicami sa prechádzajú príslušníci ozbrojených síl. Nezasahujú, no ich prítomnosť je citeľná. Čo to je, sťahovanie národov? Nie, iba trochu netradičný, legálno-nelegálny obchod.

(Ne)legálne pašeráctvo

Tu sa dostanú na druhú stranu len obyvatelia španielskej Melilly alebo partnerského marockého mesta Nador. Nadštandardné vzťahy umožňujú nielen pohyb osôb, ale aj v určitých hodinách aj tovaru. „Volajú to atypická cesta, no v skutočnosti ide o nelegálne pašovanie tovaru,“ vysvetľuje nám žena, ktorej manžel bol tiež svojho času pašerákom. Španielom pred troma mesiacmi takýto zárobok oficiálne zakázali, no Maročania v „atypickom obchode“ pokračujú.

„Volajú to atypická cesta, no v skutočnosti ide o nelegálne pašovanie tovaru,“ hovorí obyvateľka Melilly.Zdroj: Veronika Rajničová

