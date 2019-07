Nemáte radi pivo? Ešte ste to „svoje“ nepili

Dáte si desiatku, dvanástku alebo tmavé? To je otázka, ktorá je v slovenských krčmách a pivárňach zaužívaná desaťročia. Vychádza z historickej tradície, keď bolo Slovensko krajom, ktorému kraľovali ležiaky. Posledné roky sa však situácia na pivnom trhu začína meniť.

24.07.2019, 08:26 | Tomáš Vašuta

Podpisujú sa pod to hlavne malé, takzvané remeselné pivovary, ktoré vznikajú po celom Slovensku. V krajine je ich dnes takmer 70. Priestor na ďalšie tu je tiež. Veď napríklad v susednom Česku, ktoré je tradičnejšou pivovarskou krajinou, je momentálne okolo 450 producentov piva.

S nárastom producentov logicky stúpa rozmanitosť ponuky. Aj keď väčšina malých pivovarov varí tradičné ležiaky, v ponuke sa objavujú aj vrchne kvasené pivá, ktoré môžete poznať pod skratkami IPA, APA či ALE. Oproti tradičným ležiakom majú ovocnejší profil a výraznejšiu horkosť.

Pri iných štýloch sa však ponuka nekončí. Keďže konkurencia medzi malými hráčmi je veľká, snažia sa od seba odlíšiť. Pomáha im to, že ich varne sú oproti veľkým pivovarom malé. „S menšou varňou môžeme mať vývoj pív a receptov na vysokej zahraničnej úrovni, môžeme robiť to, čo chceme robiť, a netrápiť sa tým, že by sme pivo potom nemali kam predať.

