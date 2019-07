Prispejme k zmene

24.07.2019, 08:25 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Firemná filantropia už v súčasnosti nie je žiaden neznámy pojem. Len cez asignáciu dane dali vlani firmy na verejnoprospešné projekty vyše 31 miliónov eur a táto suma každoročne rastie.

Nie je to pritom jediný spôsob, ako dokážu podporiť budovanie lepšej spoločnosti. Okrem dvoch percent zo zaplatenej dane môžu právnické osoby poskytnúť dary alebo poukázať prostriedky zo svojho zisku cez inštitút charitatívnej reklamy či superodpočet zo základu dane v rámci podpory vedy a výskumu.

Najmä vo veľkých korporáciách, ktoré majú aj najviac peňazí, sa spoločenská angažovanosť začína a končí vytvorením vlastnej nadácie, ktorej poukážu dve percentá. Stačí to? Niektorí si myslia – a sú to práve podnikatelia –, že asignácia dane nie je žiadna filantropia. Sú to totiž v zásade verejné prostriedky, o ktoré by firma prišla tak či tak, pretože by išli do štátneho rozpočtu.

Keď si však uvedomíme, ako sa mnohokrát neefektívne míňajú zdroje zo spoločnej kasy, a vezmeme do úvahy, že firma dokáže cez nadáciu podporiť konkrétny verejnoprospešný projekt, treba oceniť aj takúto pomoc spoločnosti. Koniec-koncov, založenie nadácie, jej vedenie a samotná podpora stoja nielen peniaze, ale aj čas.

