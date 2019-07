Slovenské omše s indickým kňazom

V kostole na kázni neupúta pozornosť iba cudzokrajným vzhľadom, ale aj ľudskejším o osobitejším prístupom, ako možno vidieť u tradičných kňazov. Sem-tam spomenie rodnú Indiu, svoje detstvo a rád si zažartuje. S reportérom TRENDU hovorí indický kresťanský kňaz pôsobiaci v Nitre Martin Modassery o tom, ako by sa cirkev mohla viac priblížiť k súčasným ľuďom.

Ale aj o tom, ako sa môže Slovensko zlepšiť v prístupe k cudzincom, či o ekonomickom boome v Indii. Nevyhýba sa ani citlivejším témam, ako je dianie okolo bývalého trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka.

Slováci poznajú Indiu ako hinduistickú krajinu. Vy ste však kresťanský kňaz a navyše pôsobíte na Slovensku. Ako k tomu prišlo?

Je pravda, že India je prevažne hinduistická, no žijú tam aj kresťania. I keď nás je medzi Indmi len dva a štvrť percenta. Ale je to relatívne dosť. Lebo keď zohľadníme, že v mojej krajine žije dohromady takmer jeden a štvrť miliardy ľudí, je tam kresťanov zhruba 28 miliónov. Kresťanstvo začalo do Indie prichádzať už v prvom storočí po Kristovi. Neprišlo teda do Indie až s Britmi. Priniesol ho k nám už apoštol Pavol. Kresťanstvo má v Indii dlhú tradíciu, veď tu pôsobila aj Matka Tereza. Kresťania v mojej domovine viac žijú iba v istých oblastiach, a tak je ich niekde naozaj dosť. Hlavne v južnej časti krajiny, odkiaľ pochádzam. V mojej rodnej dedine Mookkanoor je podiel kresťanov až dvojtretinový. Máme štyri kostoly a viacero kresťanských škôl. V našej dedine žije 15-tisíc ľudí.

