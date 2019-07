Veľkej trojke sa darí. A nielen jej

Termálne kúpaliská na juhu Slovenska boli obľúbeným výletným cieľom už pred desiatkami rokov. Ale akvaparky, ako boli známe v zahraničí – nielen s kúpaliskami a so šmykľavkami, ale aj so sofistikovanejšími vodnými atrakciami, ako prvé otvorili na severe krajiny.

24.07.2019, 08:25 | Jarmila Horváthová | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Na začiatku tohto tisícročia vznikla najprv Tatralandia pri Liptovskom Mikuláši, potom neďaleký akvapark v Bešeňovej, ktorý niekoľkokrát zmenil názov a momentálne sa volá Vodný svet Bešeňová. V roku 2004 ich doplnilo AquaCity pod Vysokými Tatrami v Poprade.

Že vznikli na severe Slovenska, kde nie je práve najteplejšie podnebie na vodné radovánky, malo logiku. Rozhodujúcim faktorom bola, samozrejme, termálna voda, na ktorej Slovensko leží. Tým druhým prítomnosť iných turistických atrakcií – lyžiarskych tratí Nízkych a Vysokých Tatier. Lyžiari všade vo svete hľadajú po lyžovačke aj možnosť iného relaxu. A tiež počas dní, keď počasie lyžovaniu nepraje.

Určite aj preto sú tri spomínané zariadenia v tržbách aj počte návštevníkov špičkou medzi slovenskými kúpaliskami a akvaparkmi. A je to tak aj po vyše pätnástich rokoch ich fungovania. Hoci počty návštevníkov už nezverejňujú, v časoch, keď mal TREND údaje k dispozícii, každý z nich ročne navštevovalo od 650-tisíc do milióna ľudí. Keďže tržby im každoročne stúpajú, ťažko predpokladať, že by bol počet ľudí v súčasnosti podstatne nižší.

