Zruinovaná história. Prečo sa slovenské kaštiele rozpadávajú

Keď divák počas troch júlových týždňov sleduje slávne cyklistické preteky Tour de France, občas má pocit, že ide o prehliadku francúzskeho architektonického a kultúrneho dedičstva. Pelotón počas jedného dňa prejde priemerne 170 kilometrov a za ten čas kamera míňa zámky, zámočky, hrady, kúrie, vidiecke sídla, ale aj akési útulne ukryté v nedostupnom teréne. Väčšina z nich je vkusne a slušne upravená a dokonca aj zrúcaniny hradov pôsobia dojmom, že sa o ne miestni poriadne starajú.

24.07.2019, 08:25 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Ak by si niekto chcel vychutnať obrázky z cyklistických pretekov okolo Slovenska, veľa podobných záberov by si neužil. No nie preto, že by nebolo čo ukazovať. Po pradávnych šľachtických rodoch ostalo na území Slovenska podľa pamiatkového úradu do dnešného dňa 439 kaštieľov a 140 kúrií, ktoré sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok. Viac ako tretina z nich sa však dnes podľa úradu rozpadáva. Dôvodov je viacero.

Ich nevhodné využívanie medzi rokmi 1948 až 1989, prípadne ich nevyužívanie po revolúcii. Následný prechod kaštieľov do súkromných rúk a vytriezvenie zo sna, že aj „obyčajný človek“ si môže dovoliť zámok. A napokon, no nie zriedka, špekulácie súčasných majiteľov, ktorým sa viac oplatí nechať pamiatku úplne sa rozpadnúť a namiesto nej postaviť niečo, na čom sa dá rýchlo a ľahko zarobiť. TREND prináša tri príklady ruín, ktoré ilustrujú, ako sa na Slovensku k architektonickému historickému dedičstvu správame.

Rozprávka v Hajnej Novej Vsi

Na prvý pohľad vyzerá kaštieľ v obci Hajná Nová Ves ako rozprávkové filmové kulisy. Fasáda pieskovej farby sa až tak veľmi neolupuje, po bokoch sú dve vežičky a na jednej strane štvorhranný výčnelok. Nad dvoma radmi okien sa týči okrasná atika. Ak sa návštevník na kaštieľ pozrie zo správnej strany, vyzerá, že je ešte v celkom dobrej kondícii.

