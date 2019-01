Človek nechce zabíjať. Nechá to na autonómne zbrane?

Traja americkí vojaci sa počas misie v Afganistane pri prieskume lokalít, kde sa pohybovali členovia Talibanu, ocitli na vrchole kopca, odkiaľ mali dobrý výhľad. Najbližšie mesto bolo jeden deň cesty autom, ale v blízkosti bola malá dedina, kde žili pastieri oviec s rodinami. Vojaci z kopca zazreli chlapca, ako obišiel skalný výbežok a zmizol za ním – mohol to byť pastier oviec, ale vylúčiť sa nedalo ani riziko nepriateľského prieskumníka. Napätie stúpalo.

Po niekoľkých minútach chlapca konečne zbadali. Jeden z vojakov zdvihol pušku, cez ďalekohľad sa snažil zistiť, či má zbraň. Chlapec v ruke skutočne niečo držal. Možno pušku alebo vysielačku a niečo vravel. Vojak zaujal pozíciu, zvažoval silu vetra a bol pripravený chlapca zastreliť, ak by to bolo nutné. Prst mal na kohútiku, lenže vtedy vietor zmenil smer a on začul, že chlapec nehovorí do vysielačky, ale spieva. Zážitok sa bývalému príslušníkovi jednotiek Rangers v Iraku a Afganistane vybavuje dodnes. Paul Scharre nepochybuje, že sa rozhodol správne. „Čo sa však stane, keď rozhodnutie o použití sily bude vopred naprogramované inžiniermi a právnikmi na základe algoritmu?“ pýta sa v knihe Army of None, v ktorej sa venuje pochmúrnej budúcnosti vojen a autonómnym zbraniam.

Úplne samostatné

Dnes už tridsať krajín na svete disponuje obrannými autonómnymi zbraňami, ktoré sú určené pre urgentné situácie, na ktoré človek nevie ihneď reagovať. Sú to systémy, ktoré bránia lode a pozemné základne pred útokmi rakiet a riadenými strelami a dohliadajú na ne ľudia, ktorí môžu v prípade potreby zasiahnuť.

Izraelské drony typu Harpy sú už dokonca plne autonómne. Na rozdiel od drona typu Predator, ktorý riadi operátor, môže Harpy prehľadať rozsiahlu oblasť, lokalizovať nepriateľské radary a zničiť ich aj bez súhlasu človeka. Tento dron si nakúpili aj ďalšie krajiny ako Čile, India, Južná Kórea a Turecko. Čína ho už stihla odkopírovať a vytvoriť si vlastný prototyp.

