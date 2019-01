Čo Kováčika špeciálne hnevá

Názor | Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik minulý týždeň prerušil svoje mediálne mlčanie na všetky možné témy a prišiel sa do TA3 špeciálne posťažovať na to, že za svojej viac ako tridsaťročnej praxe sa „nestretol ani v jednej trestnej veci s takým masívnym únikom informácií, ako je to práve pri tejto závažnej trestnej veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky“. O prokurátorovi Kováčikovi sa nedá povedať, že plače dobre, ale na nesprávnom hrobe. Lebo on na ňom plače falošne.

24.01.2019, 05:06 | Marián Leško | © 2019 News and Media Holding

Faktom je, že únikov informácií je naozaj veľa, ale netýkajú sa ani tak samotného vyšetrovania vraždy, ako skôr vedľajších odhalení, ktoré sa objavili práve vďaka tomuto vyšetrovaniu. Keďže polícia v polovici októbra minulého roku prehľadala nehnuteľnosti Mariána Kočnera a pozrela sa aj do jeho trezorov, našla záznam rozhovoru pána domu s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Hoci má ísť o rozhovor, ktorý nasvedčuje tomu, že človek z mafiánskych zoznamov riadil a korumpoval najvyššieho predstaviteľa represívneho aparátu štátu, a hoci ho vyšetrovatelia posunuli na prokuratúru, tak sa dlho nič nevyšetrovalo. Pozrite si všetky Danglárove ilustrácie ku komentárom M. Leška Až dovtedy, kým nedošlo k úniku informácie. Minulý štvrtok, teda po troch mesiacoch od chvíle, keď polícia získala tento závažný materiál, špeciálny prokurátor v TA3 povedal: „Dnes okolo obeda sme dostali tú nahrávku od pána generálneho, nie nahrávku, ale ten prepis nahrávky medzi pánom Kočnerom a pánom Trnkom, ja som to pridelil, pridelil som to riaditeľovi odboru a ten to pridelil prokurátorovi.“ Neprehliadnite Kováčik je naozaj špeciálny prokurátor. Ako chráni mocných?

Beztrestnosť privilegovaným už neposkytujú generálni prokurátori generálne, ale... Otázkou, prečo to trvalo tri



