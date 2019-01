Dosahovaním len priemerného výnosu zarába klient viac

Po rokoch strávených vo finančných inštitúciách a skúsenosti so závažnou chorobou sa Juraj Hrbatý rozhodol založiť vlastného obchodníka s cennými papiermi. Je plne online, využíva algoritmy na hľadanie optimálnych investícií a má ambíciu do štyroch rokov patriť k najväčším obchodníkom na Slovensku. Vyberá sa cestou robo-advisory, ktorý je v posledných rokoch veľkým trendom hlavne v USA. Banky si podľa neho pýtajú za správu aktív zbytočne veľa peňazí, myslí si.

Ako ste sa dostali k vlastnému obchodníkovi s cennými papiermi?

Mojou oblasťou bolo dlhé roky právo a compliance napriek tomu, že som vyštudovaný finančník. Ale bola to vlastne výhoda, vždy som sa snažil to právo aj compliance ladiť probiznisovo. Keď som tvoril Finax, už som presne vedel, kam môžem zájsť. A keď sme sa rozhodli, že budeme ako prví na Slovensku kompletne online, tak som mal trochu malú dušičku. Predsa len, alfa a omega všetkých finančných inštitúcií je mať podpísanú zmluvu. Ale zákon nezakazuje nemať papierovú zmluvu. Ja som to tak vždy vnímal, že tie papiere od finančných inštitúcií s podpismi nie sú kvôli ochrane klienta, ale kvôli ochrane tých inštitúcií samotných. Aby boli chránené, keď sa náhodou niečo pokazí. Ja hovorím, že poskytujem dostatočne férové a transparentné služby, tak nie je dôvod báť sa o svoje meno. Vykomunikovali sme si to aj s Národnou bankou Slovenska [NBS]. Je tam viacero bodov, kde si identitu klienta overujeme, aby sme splnili zákonné povinnosti.

Vy ste pracovali pre obchodníka s cennými papiermi, prečo ste nerozbehli svoj projekt tam?

