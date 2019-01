Dotovanie fariem má získať zmysel. Lenivým farmárom odzváňa

Agrárne dotácie by mali viac myslieť na aktívnejších farmárov, čo nekončia pri najjednoduchšom pestovaní obilia, ale púšťajú sa aj do náročnejšej výroby mäsa, ovocia či zeleniny.

23.01.2019, 09:26 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Tie na domácom trhu chýbajú a musia sa dovážať. Slovensko chce v novom sedemročnom rozpočtovom období Európskej únie po roku 2020 presunúť čo najviac svojich agrárnych dotácií z režimu „dostávaš už len preto, že obrábaš pôdu“ do režimu podpory konkrétnej výroby konkrétnym spôsobom. Na decembrovej diskusii o agropotravinárskom biznise, ktorú pod názvom Ako vniesť viac efektívnosti do dotovania poľnohospodárstva zorganizoval týždenník TREND spolu s VÚB bankou, to pred zúčastnenými farmármi vyhlásila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Podporil ju v tom aj Emil Macho - predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá je najväčšou stavovskou organizáciou tohto biznisu. Hovorilo sa aj o konkrétnych nástrojoch, ako sa k cieľom dopracovať.

Odraziť sa od dna

Slovenský agrosektor zaostáva za inými krajinami EÚ. Krajina dosahuje na jednom hektári polí a pasienkov v priemere iba tretinovú pridanú hodnotu ako priemer Únie. Slabší sú len farmári z pobaltských krajín. To všetko práve preto, že mnohí tunajší farmári popri najlacnejšom obilí a olejninách málo investujú do oveľa ziskovejších chovov zvierat či sadov ovocia a skleníkov zeleniny. Mäso, ovocie i zelenina sa sem ročne vozia z cudziny už za miliardu eur, čo predstavuje takmer 45-percentný podiel celkových dnešných príjmov tunajších farmárov aj so zarátaním získaných dotácií. Navyše, maštale a sady zamestnajú viac ľudí ako iba osievanie polí obilím.

Dušan ChrenekZdroj: Milan David

