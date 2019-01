Dôvodov, prečo vyrábať autá na Slovensku, ubúda

23.01.2019, 09:25

Slovensko dlhodobo patrí medzi vychytené adresy pre automobilový priemysel. Tunajšie výrobné závody sa radia medzi najlepšie v rámci svojich koncernov. Dôkazom bol neustály prílev investícií a nových modelov, kontinuálny rast výroby, ako aj príchod štvrtej automobilky Jaguar Land Rover. Mohlo sa zdať, že to tak bude aj naďalej. Lenže situácia sa v posledných rokoch zmenila.

Počet argumentov, prečo vyrábať autá na Slovensku, sa zužuje. Stávame sa drahým miestom len na výrobu, no na vývoj a inovácie nemáme vytvorené podmienky. To neznamená, že nemajú rásť platy, ale má sa to diať ruka v ruke s rastúcou produktivitou, investíciami do vedy, výskumu a vzdelávania či so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Len tak je možné vytvoriť predpoklady na to, aby sa tu udomácnila sofistikovaná produkcia.

V čase hojnosti sa tieto problémy nemuseli zdať také vypuklé. Aktuálna situácia v najväčšej domácej automobilke Volkswagen, o ktorej píšeme v aktuálnom čísle, však ukazuje, že dobré časy nebudú trvať večne. Pred bratislavskou fabrikou stojí viacero výziev a od toho, ako ich zvládne, bude závisieť aj ďalší osud celého automotive priemyslu v krajine.

