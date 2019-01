Hrozí neriadený brexit, aj keď ho poslanci nechcú

Po neschválení dohody o vystúpení z EÚ vyrokovanej vládou Theresy Mayovej sa britskí poslanci začali obávať, že Spojené kráľovstvo z Európskej únie vystúpi 29. marca úplne neriadene. Teda bez akejkoľvek dohody o vzájomných vzťahoch. Návrh na odvolanie premiérky opozičnou Labouristickou stranou totiž neprešiel tiež a parlament tak teraz musí pracovať naprieč straníckymi koalično-opozičnými hranicami. Predseda labouristov Jeremy Corbyn však ako požiadavku na rokovania uviedol povinnosť šéfky kabinetu T. Mayovej „vylúčiť možnosť odchodu bez dohody“. To sa však reálne dá len prisľúbením prípadného stiahnutia článku 50 zmluvy o vystúpení. Teda celkovým zrušením brexitu, ktoré však premiérka odmieta. Do oficiálneho dátumu vystúpenia ostávajú len niečo viac ako dva mesiace, a preto je pravdepodobné, že britská strana požiada Európsku úniu o predĺženie dvojročnej lehoty na vyrokovanie a schválenie výstupu z dvadsaťosmičky. Zvyšné krajiny by ho mali schváliť bez problémov. Dovtedy sa však ešte bude premiérka snažiť získať od Bruselu ďalšie uistenia o takzvanej írskej poistke, teda zachovaní voľného pohybu medzi Írskom a Severným Írskom patriacim Spojenému kráľovstvu.

Miera nezamestnanosti podľa úradov a podľa štatistikovZdroj: Trend.sk

Politici chcú právo na odpoveď

Poslanci Smeru-SD chcú do tlačového zákona pridať právo na odpoveď pre verejných činiteľov v prípade článkov, ktoré sa dotkli ich cti, dôstojnosti alebo súkromia. Táto možnosť bola do slovenského právneho poriadku zavedená už v minulosti, počas prvej vlády Roberta Fica. V roku 2011 bol tento inštitút kabinetom Ivety Radičovej pozmenený, čím toto právo ostalo len fyzickým osobám. Dušan Jarjabek a Miroslav Číž to chcú novelou vrátiť do pôvodného stavu. Iniciatívu podporujú aj koaliční Most-Híd a SNS. Národniari by ho chceli okrem skutkových tvrdení rozšíriť aj na komentáre a glosy. Ministerstvo kultúry zasa pripravuje nové znenie zákona o vysielaní a retransmisii a tiež digitálnom vysielaní, ktoré ovplyvní televízie a rádiá.

Francúzi pokutujú Google

Francúzsky úrad na ochranu osobných údajov (CNIL) uložil americkému technologického gigantu Google pokutu vo výške 50 miliónov eur. Ako dôvod uviedol pochybenia pri zaobchádzaní s osobnými údajmi jeho používateľov. Ide o doposiaľ najvyššiu sankciu udelenú v rámci nových pravidiel Európskej únie na ochranu súkromia známych pod skratkou GDPR, ktoré platia od mája minulého roka. Podľa CNIL si Google nezabezpečil adekvátny súhlas na spracovanie osobných dát za účelom personalizovanej reklamy a neposkytol používateľom tiež jasné a ľahko dostupné informácie o tom, akým spôsobom sa s ich údajmi narába.

Korbačka kúpil španielske obchody

Finančník Peter Korbačka zo spoločnosti J&T Real Estate sa koncom vlaňajška dohodol na kúpe troch nákupných centier v severnom Španielsku. Hodnota transakcie dosiahla 485 miliónov eur. Slovenský investor vstupuje na španielsky realitný trh prostredníctvom spoločného podniku s fondom spoločnosti Sonae Sierra, v ktorom získal väčšinový podiel. So španielskym partnerom kooperuje P. Korbačka od roku 2014 tiež na bratislavskom projekte Eurovea a Eurovea 2. Šéf Sonae Sierra Pedro Caupers naznačil, že vzájomná spolupráca by sa v budúcnosti mohla rozšíriť aj do ďalších európskych miest.