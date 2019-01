Keď developer investuje milióny a nevie, čo ďalej

V developerskom svete platia pomerne jednoduché pravidlá vedúce k úspechu. Spoločnosť by mala výhodne nakúpiť, akceptovateľne postaviť či zrekonštruovať a následne so ziskom predať. Ideálne je, keď to neustále opakuje.

23.01.2019, 09:26 | Tomáš Vašuta | © 2019 News and Media Holding

Svoje by o tom vedel rozprávať napríklad HB Reavis, ktorý sa pomocou tohto „vzorca" vypracoval na nadnárodného hráča. V prípade nákupu nových nehnuteľností pritom platí, že im predchádzajú dlhé analýzy či prieskumy. Aj preto prekvapil postoj nového majiteľa obchodného domu My na Kamennom námestí v Bratislave. „Nekupoval som to s tým, že viem, čo s tým bude. Bol to klenot, ktorý som si ne- chcel nechať ujsť," presviedčal prednedávnom novinárov na tlačovke žilinský podnikateľ George Trabelssie. Obchodník áno, developer skôr nie Podnikateľský profil G. Trabelssieho, ktorý je známy aj kamarátstvom s bývalým predsedom SNS Jánom Slotom, je pestrý. Žilinský rodák sa oficiálne objavil či figuroval v zhruba štyroch desiatkach slovenských firiem.



