Krajina známa ako „Autonation“

23.01.2019 | Ľuboš Mistrík

Dva dni a dvetisícštyristo kilometrov. Neobmedzené rýchlosti striedajú mnohokilometrové kolóny, slnečné mrazivé počasie zasa hustá hmla. Spolu s fotografom sme toho veľa nenaspali, ale akosi ani netreba. Čulá premávka najmä okolo veľkých miest nás udržuje bdelých, rovnako aj chuť dohnať všetko zameškané pri občasných rýchlostných obmedzeniach. Znamená to čo najčastejšie atakovať trojciferné diaľničné rýchlosti začínajúce sa číslovkou dva. A následne prudko brzdiť do zhustenej premávky.

Počasie i premenlivosť dopravy symbolizujú, čím si dnes prechádza Nemecko. Krajina známa aj ako „Autonation“ vyrástla vďaka strojom, technike a v neposlednom rade automobilovému priemyslu. Ľudový chrobák, vyvíjaný počas druhej svetovej vojny, debutoval krátko po nej. Nemci zároveň dotiahli tanky z prvej svetovej vojny počas tej druhej do niekoľkých rozhodujúcich bitiek. Dnes sú hrdí na autá, často ich majú doma niekoľko a zbierať ich len tak pre radosť je priam národným športom. Asi ako známky alebo hokejové kartičky.

Veď rozľahlá západná krajina je najväčším slovenským obchodným partnerom aj vďaka autám. No Nemecko nie je len Volkswagen, Porsche, Audi, BMW, Opel či Mercedes. Sú to aj vývojové centrá a značky ako Bosch, ktorý dnes dodáva množstvo elektronických systémov do svetových automobiliek. A, samozrejme, úpravcovia áut, ako je svetoznáme AMG, Hamann, ABT a mnohé ďalšie.

Lenže máme za sebou diesel gate, aféru, o ktorej bude raz možno zmienka v moderných učebniciach našich detí. Koncern Volkswagen bol prichytený pri podvádzaní o emisiách, keď ho tvrdé normy na spotrebu áut a zároveň tlak na predaj a výsledky priviedli k rozhodnutiu upraviť softvér umelo znižujúci emisie počas laboratórnych testov. Výsledkom sú miliardové pokuty, pokles akcií, pokles dôvery, zvolávacie akcie i zľavy na naftové autá. Zároveň aj diskusia o zákaze vstupu naftových áut do centier miest či dokonca širších regiónov. Pravda, týka sa to len starších modelov nespĺňajúcich moderné normy na znižovanie znečistenia. Panika je zatiaľ predčasná, ale Volkswagen a jeho aféra možno odštartovali postupný zánik dieselových áut. Veď dnes už benzínové modely začínajú v predajoch predbiehať naftové.

