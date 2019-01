Nikdy nebol lepší čas na zbohatnutie

Vlaňajšok nebol pre investorov najlepší. Väčšina podielových fondov i fondov druhého piliera prerábala, výkonnosti sa ocitli v záporných číslach. Mať zmiešané pocity je ľudské, trápiť sa alebo nebodaj chytať paniku a vyberať peniaze z fondov by však bolo nerozumné. Výkyvy na finančných trhoch sú bežné a roky záporných výnosov sú normálnou cenou za to, že bývajú i také, keď môže investor zarobiť nadštandardne. Druhý pilier je najlepším príkladom: dlhodobo nadpriemerne zarábajúce indexové fondy skončili za vlaňajšok v hlbokom mínuse. A aj napriek tomu vykazujú priemerne päťpercentnú výkonnosť ročne za celé obdobie existencie.

Nech to znie akokoľvek paradoxne, práve teraz je dobrý čas na to, aby ľudia postupne investovali viac, lebo môžu nakupovať lacnejšie. Podmienkou je urobiť to rozumne, chápajúc, do čoho človek ide, a s dôsledným zvážením poplatkov. Lebo tie v konečnom dôsledku výrazne rozhodujú o tom, či a koľko človek pri investovaní svojich úspor zarobí.

Najlepší čas sporiť

Na to, aby Slováci zvyšovali svoje úspory a budovali svoj finančný majetok, majú tú najlepšiu príležitosť a bola by škoda ju nevyužiť. Zamestnanosť je historicky najvyššia, zvyšujú sa mzdy v hospodárstve. Schopnosť sporiť je najvyššia aj podľa bilancie príjmov a výdavkov v spotrebiteľskom barometri, ktorý robí Štatistický úrad SR. Aj keď niektoré prieskumy ukazujú aj na extrémnejšie sumy, väčšinou sa zhodujú v tom, že gro ľudí dokáže ušetriť desatinu platu. Obvykle je to suma okolo 60 eur. Či už niekto spláca úver alebo nie, žije sa v dobrých časoch a vypustiť celý príjem do spotreby je mrhaním príležitosti.

Ako rastie finančný majetok Slovákov 1/4

(mld. eur)



1 Údaj k 3.kvartálu 2018

PRAMEŇ: NBS

