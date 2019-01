Prečo hľadáme dobrého lekára po známosti

Muž navštívil lekára. Trpel bolesťami chrbta, brucha, ťažšie dýchal, bolelo ho v predkolení a v slabinách. Diagnóza? Prietrž, ktorú následne operovali. Dva mesiace po zákroku však pacient začal chudnúť, potil sa, opúchali mu nohy a jeho bolesti brucha nielenže neustúpili, ale sa stupňovali. Obvodný lekár pacienta neposlal na žiadne vyšetrenia, iba mu predpísal antibiotiká. Až keď sa neskôr pridružili opuchy chrbta, bol odoslaný na neurológiu, kde mu stanovili diagnózu skolióza.

23.01.2019, 09:26 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Mužov stav sa stále zhoršoval, a tak ho jeho manželka sama objednala na ultrasonografické vyšetrenie brucha. Po jeho nepriaznivom výsledku navštívil internistu, ktorý ho poslal na CT. Toto všetko absolvoval v plnom pracovnom procese, na PN-ku bol vypísaný až na vlastnú žiadosť. Mesiac nato zomrel v Národnom onkologickom ústave na embóliu pľúc ako komplikáciu karcinómu pankreasu štvrtého stupňa.

Päťdesiatročný pacient bol v starostlivosti všeobecného lekára 19 rokov. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou konštatoval, že pri liečení spomínaných problémov mu nevenoval dostatočnú pozornosť. Neboli mu včas urobené potrebné vyšetrenia, analgetiká dostával bez pátrania po príčine bolesti a antibiotiká mu lekár ordinoval „naslepo“. Tento prípad spred viac než dvoch rokov sa dostal aj do dokumentov úradu ako príklad nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Meno lekára, ktorý takto zanedbal starostlivosť, tam však uvedené nie je.

Na Slovensku platí, že kým neuzná zdravotníka vinným súd, úrad pre dohľad či zdravotné poisťovne nezverejnia poskytovateľov, ktorí pochybili. Pacient sa tak nedozvie, ktorej ambulancii sa radšej vyhnúť. Vo všeobecnosti o kvalite obvodných lekárov a špecialistov dnes ľudia veľa nevedia. Keď si hľadajú odborníka, sú zväčša odkázaní na subjektívne názory iných pacientov. A aj keď napríklad správanie zdravotníkov je tiež dôležité, oveľa užitočnejšie by bolo ich zhodnotenie na základe merateľných objektívnych kvalitatívnych kritérií. To by sme však museli vedieť, čo je to kvalitná ambulantná zdravotná starostlivosť a ako ju merať.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť