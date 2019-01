Peugeot Tourneo: Pridaná hodnota  – mobilná kancelária 

23.01.2019, 09:26 | Jozef Prosnan | © 2019 News and Media Holding

Toto auto si označenie dodávka rozhodne nezaslúži. Dokonca by som ho ani neradil medzi úžitkové modely, hoci v cenníku Forda sa práve tam etabloval.

Podľa mňa je to už na prvý pohľad reprezentatívny osemmiestny van. Na trhu figuruje od roku 2012 a práve absolvoval modernizáciu. Ak tápete, kam ho hierarchicky zaradiť, potom vám pošepkám, že svojím charakterom a rozmermi konkuruje napríklad Mercedesu V-Klasse alebo VW Multivan... Vyrába sa vo dvoch veľkostných úrovniach a testovaný model je ten väčší (L2) s rázvorom predĺženým na 3 300 mm. Poháňa ho vznetový štvorvalec 2,0 CDTi EcoBlue spriahnutý s manuálnou prevodovkou a strednú úroveň štandardnej výbavy Titanium ešte zhodnocujú dva balíky. Jeden kompletizuje asistenčné systémy a ten druhý pridáva elektricky ovládané predné sedadlá, kožené čalúnenie, audiosystém ICE 24, zadnú parkovaciu kameru a xenónové svetlomety. Takto sa cenníková cena vyšplhala na 43 912 eur.

Takmer ako v osobáku

Nastupovanie za volant mi uľahčuje schodík, a keď si vybalansujem šoférsku pozíciu, sedím vzpriamene tak trochu ako v autobuse. Hoci volant sa po novom dá regulovať dvojsmerne, ešte stále je situovaný dosť naplocho. Jeho spodný veniec mám pri tele a horný držím s takmer natiahnutými rukami. Malý nezvyk, ale zvykám si. Hoci mám sedadlo spustené v krajnej spodnej polohe, dobre vidím pred prednú kapotu. Je to aj zásluha skoseného povrchu novej palubnej dosky tak, že je v rovine so sklonom prednej kapoty. Vysoko ukotvená radiaca páka tesne susedí s volantom, čo tiež kvitujem. Stredová konzola nezasahuje do priestoru medzi sedadlami. Nie je to síce na pohľad veľmi efektné, na druhej strane z praktického hľadiska nič ne­bráni aj počas jazdy presunúť sa z miesta spolujazdca do zadnej partie auta alebo aj späť. Stačí prekročiť parkovačku. V rovnakom duchu hodnotím množstvo praktických mäkko vystlaných a ľahko prístupných priečinkov – v hornej časti palubnej dosky uzatvárateľných. Chválim tiež kvalitné mäkké plasty na parapetoch aj na povrchu palubnej dosky, no jej predná časť, s ktorou prichádza spolujazdec najčastejšie do kontaktu, ostáva tvrdá.

