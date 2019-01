Profík, čo vedel kryť Ficovi chrbát

Pre Maroša Šefčoviča to je zrejme najväčšie rozhodnutie v profesionálnom živote. Potvrdením svojej kandidatúry na hlavu štátu sa sťahuje z exkluzívnej kariéry v Bruseli a naplno skočí do „zápecníckej slovenskej politiky“, ako to výstižne pomenoval minister zahraničných vecí (a jeho možný nástupca vo funkcii eurokomisára) Miroslav Lajčák. Šance M. Šefčoviča uspieť a dostať sa do Prezidentského paláca sú slušné. Predpovedný model ktovyhravolby.sk mu hneď pripísal tesné prvé miesto spomedzi známych prezidentských kandidátov, aj keď neskôr ho dobehol Robert Mistrík. V eurokomisárov prospech hrá, že je prijateľný aj pre veľkú časť opozičných voličov, nie je zaťažený škandálmi a má mimoriadne príjemné vystupovanie. Mínusom je hlavne slabá poznateľnosť jeho tváre pre veľkú časť verejnosti a priame spojenie so Smerom.

23.01.2019, 09:26 | Eva Mihočková

S Ficom za chrbtom Najčastejšia otázka, na ktorú bude kandidát Smeru-SD v prezidentskej kampani odpovedať, je, či by vymenoval Roberta Fica za ústavného sudcu. Odbíjať ju tradičnou formulkou o hypotetickej otázke nebude celkom férové. Predsedovi Smeru tak veľmi záleží na politickom dožití v sudcovskom talári, že je prakticky vylúčené, aby túto okolnosť nemal prediskutovanú so svojím prezidentským kandidátom. Ak M. Šefčovič prezidentské voľby vyhrá a dostane na stôl mená kandidátov na ústavných sudcov, príležitosť ukázať svoju nezávislosť i charakter bude mať prakticky okamžite. Podľa Veroniky Remišovej z OĽaNO by v tom prípade neváhal a Roberta Fica by vymenoval nielen za ústavného sudcu, ale rovno za predsedu Ústavného súdu. Pochybnosti má v tomto smere aj predseda strany Spolu Miroslav Beblavý. Víta síce Šefčovičovo proeurópske vystupovanie, ktoré nemôže nikto spochybniť, ale za dôležitejšie považuje otázky, či by ako hlava štátu umožnil R. Ficovi odchod na úctyhodnú funkciu do Košíc a prípadný návrat Roberta Kaliňáka do budúcej vlády. V čase uzávierky TRENDU sa M. Šefčovič ešte k tejto téme nevyjadril. Na úvodnej tlačovej konferencii sa však veľmi snažil zdôrazňovať, že nie je členom Smeru a chce byť nadstraníckym prezidentom. Po jeho boku stála len manželka a žiadny politik. Priznal však, že časť predvolebnej kampane mu uhradí Smer.



