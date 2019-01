Veľké zisky nebudú

Kým do minulého roka vstupovali investori s optimizmom a povzbudení stabilne rastovým vývojom na akciových trhoch nečakali nič zlé, v tomto roku už také nadšenie necítia. Vlaňajšok im pripomenul, že trhy plynú v cykloch a hoci zažívali dlho obdobie nízkej volatility, to sa skončilo a na trh sa vrátili korekcie. Prognózy ďalšieho vývoja v tomto čase pravidelne vydávajú všetky veľké investičné spoločnosti. Do akej miery ich treba brať vážne, je na zvážení každého investora, faktom však je, že keď naposledy udrela veľká svetová kríza, nečakal ju nik. Aj keď analytici majú svoje výpočty a modely, na základe ktorých veria, že dokážu odhadnúť budúci vývoj, stále je to len trochu pokročilé veštenie.

23.01.2019

Čo ovplyvní výnosy

Očakávania budúceho vývoja bývajú odlišné podľa toho, z ktorej dielne vyliezli, a TREND nemá ambíciu ich podrobne mapovať. Dôležité je vedieť, že tento rok je zvláštny tým, že svet sa rozdelil do dvoch táborov. Kým jeden hovorí o recesii a odhaduje, za ktorým rohom sa vynorí kríza, tí druhí veria, že na ňu niet dôvodov. A že práve korekcie, ktoré sa objavili na trhu, sú znakom zdravého trhu, pretože sa už neženie len slepo vpred. V každom prípade akciové trhy by nemal čakať pekný rok a priať nebude najskôr ani dlhopisom. „Nastáva koniec zlatý časov, no stále neveríme v recesiu,” hovorí napríklad analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Koncoročný prepad na trhoch pripisuje obavám z prichádzajúcej krízy, no takýto prepad podľa neho výrazne prekonal očakávané spomalenie.

Bez stresu

Ak by chceli drobní investori obsiahnuť všetky možné udalosti a ich dosah, museli by to byť „nadľudia“. Nedokážu to ani najväčšie investičné spoločnosti, ktoré majú na to technológie aj ľudí. Preto je pre bežného investora dôležitejšie, aby aj v časoch poklesov trhov zostal chladný a pokles cien bral ako príležitosť na lacnejší nákup. Aby nehľadal správne načasovanie trhu, pretože to sa podľa finančníkov neoplatí a je takmer nemožné vychytiť najlepší okamih. Obzvlášť pokojní by mali byť tí, ktorí investovať začínajú, pretože v počiatočnej fáze investovania nakupujú lacnejšie. Namiesto stresovania okolo vývoja trhov by sa radšej mali zaujímať o poplatky, najmä tie za odmenu za správu.

