Záložný plán brexitu zatiaľ neexistuje. Mayová ťahá čas

Britská premiérka Theresa Mayová v dolnej snemovni neuspela s dohodou o odchode z EÚ. Hovorí síce o „pláne B“, zdá sa však, že chce naťahovaním času trocha pritlačiť na odporcov, aby pod časovým tlakom blížiaceho sa termínu odchodu z EÚ napokon súhlasili v podstate s pôvodným riešením.

„Najpravdepodobnejším scenárom je, že keď budú hodiny ukazovať minútu pred dvanástou, až potom v panike parlament schváli posunutie odchodu z EÚ. To však bude na T. Mayovú veľa a rezignuje. Jej snaha vyjde úplne navnivoč,“ načrtol ďalší scenár Ronald Ižip, analytik Trim Alfa.

Nové referendum? Asi nie

Na začiatku tohto týždňa dostala šéfka konzervatívcov ešte týždeň na rokovania so svojou vlastnou stranou aj s koaličnými unionistami. S opozičnými labouristami rokovať nebude, lebo ich šéf Jeremy Corbyn to podmienil vylúčením tvrdého brexitu, čo T. Mayová odmietla urobiť. Líder opozície chce dokonca dať v parlamente hlasovať aj o novom referende o brexite. Premiérka nové referendum, ako aj posunutie termínu odchodu z EÚ odmieta. Tvrdí, že by to ohrozilo demokraciu v kráľovstve.

Premiérku teraz čakajú kolá rokovaní s vlastnými poslancami aj s koaličnými partnermi. Bude musieť viac načúvať protistranám, ktoré doteraz zanedbala a nevyplatilo sa jej to. Teraz sľubuje väčšiu flexibilitu.

