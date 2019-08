Ako funguje biznis so secondhandovým oblečením

Britský denník The Guardian nedávno vyspovedal ľudí, ktorí sa snažia zvrátiť trend častého nakupovania oblečenia tým, že v skriniach a šatníkoch majú roky rovnaké kusy odevu, ktoré aj reálne používajú. Oslovil napríklad manažéra, ktorý si aj po 28 rokoch oblieka rovnaké ponožky, či podnikateľa s 37-ročným svetrom. Odhaduje sa, že trh s použitým tovarom z druhej ruky vo svete by mohol byť v priebehu jedného desaťročia väčší ako fast fashion trh. Ako je to na Slovensku?

07.08.2019, 09:19 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Na tunajšom trhu pôsobí niekoľko veľkých firiem či skôr organizácií, ktoré majú pod kontrolou celý reťazec biznisu s obnoseným šatstvom. Okrem zberu šiat jeho triedenie, predaj a distribúciu nepredaného oblečenia do zahraničia. Potom sú tu malé lokálne obchodíky s obnoseným šatstvom, ktoré nemajú celý tento reťazec pod kontrolou, preto sú v nevýhode. Často kupujú mačku vo vreci. Niektoré z nich idú po najnižšej cene, iné sa snažia predávať drahšie veci s vintage nálepkou či butikovou prirážkou. Trhu dominujú Škandinávci Z veľkých hráčov na trhu sú významné štyri firmy – Textile House, Humana, Kilovka a Genesis. Textile House začal podnikať na Slovensku pred 25 rokmi v garáži v bratislavskej Rači ako triedička textilnej suroviny. Starý textil nakupuje najmä zo západnej Európy a triedi ho podľa materiálu – bavlna, polyester, vlna, džínsovina. Asi 30 percent vytriedenej suroviny predstavuje kvalitnejšie oblečenie. Firma sa preto pred 15 rokmi rozhodla, že ho skúsi predávať vo vlastných obchodoch. Neskôr do nej vstúpil medzinárodný kapitál. Dnes má v ôsmich krajinách Európy 170 predajní, na Slovensku 42. Konateľkou slovenského Textile Housu je podľa obchodného registra Dánka Jane Marete Nilsen. Second handy Humana prevádzkuje na Slovensku eseročka Humana People to People Slovakia. Podľa obchodného registra sú jej konateľkami Carina Bolin z Talianska a Helle Christensen z Rumunska. Na Slovensku majú 24 predajní a triedičku v Martine. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.