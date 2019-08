Bývalý zápasník sa dostáva na špičku európskeho chovu hmyzu

Tak ako je Slovensko svetovou jednotkou vo výrobe áut na počet obyvateľov, môžu byť naši západní susedia z Česka jednotkou vo veľkochove hmyzu. Presnejšie štatistiky o tomto začínajúcom sa biznise síce neexistujú, no jeden z popredných českých chovateľov Ivan Papoušek to vyvodzuje z toho, že v Česku je až deväť väčších fariem na hmyz. Mesačne vyprodukujú aspoň po tone hmyzu. Za riekou Moravou ich dopĺňa aj 20 menších chovateľov.

Hmyzie farmy sú aj vo Francúzsku, Holandsku, Belgicku či Maďarsku, ale hustota chovov v Česku je najväčšia. Na porovnanie, v Rakúsku je iba jedna väčšia hmyzia farma a na Slovensku žiadna. „My Česi sme asi taký národ precíznych chovateľov malých tvorov. Už skôr sa u nás vo veľkom totiž chovali aj akváriové rybičky. Nikdy nemám problém získať do svojich chovov aj nových zamestnancov. Našich ľudí taká práca láka,“ hovorí I. Papoušek, ktorý dnes so svojou firmou Papek v obci Popovice pri Jaroměřiciach nad Rokytou produkuje už tri a pol tony hmyzu mesačne. Navyše pre hmyz už dokončuje v Jaroměřiciach aj novú farmu, čo bude štvornásobne produktívnejšia. Zaradí sa tak medzi najväčšie produkcie hmyzu v Európe.

Fascinácia hmyzom

Už pred 16 rokmi priviedla I. Papouška k chovu hmyzu úplne iná záľuba. Ako rybár si chodil kupovať hmyz ako návnadu k jednému jeho chovateľovi. U neho videl aj spoznal, ako sa to robí, a rozhodol sa, že sa tým skúsi živiť aj on. Pôvodne pritom vyštudoval strojárstvo a ešte za socializmu začal s vrcholovým zápasením. Päť rokov zápasil aj za trenčiansku Duklu. Po športovej kariére sa pustil do podnikania. No spočiatku v úplne iných oblastiach ako v chove hmyzu. Venoval sa veľkoobchodu s potravinami, zapojil sa aj do obchodovania s akciami počas kupónovej privatizácie, zaoberal sa aj piliarstvom.

