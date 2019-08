Gastro je peklo, ktoré neodpúšťa. Ako v ňom teda uspieť?

Máloktoré odvetvie podnikania je také závislé od ľudí, stojacich na oboch stranách pomyselnej barikády. Od majiteľa, jeho vízie a personálu a zároveň od zákazníkov. Gastronómia je svet, v ktorom sa chyby neodpúšťajú, a úspech je dielom každodennej driny, hromady investovaných peňazí, času, zohratosti tímu a dávky šťastia a skúseností.

Vlani podľa poradenskej spoločnosti Bisnode vzniklo na Slovensku takmer sedemsto nových reštaurácií, čím ich celkový počet presiahol osemtisícovú hodnotu. Je to dvakrát toľko čo v roku 2010. Na druhej strane, vlani zaniklo 168 a rok predtým ďalších 309 reštaurácií. V rokoch 2010 až 2018 skrachovala každá tretia reštaurácia.

Radšej chalupu

Gastronómia je náročný a tvrdý biznis, ale to nováčikom nebráni vstupovať doň bez strachu a s pocitom, že ho budú robiť lepšie než všetci ostatní. Sú presvedčení, že budú mať kvalitnejšie a lepšie jedlá, že budú mať krajšie zariadené prostredie než konkurencia. Často ide o ilúziu, pretože ak ste v gastre laik, vidíte len malú časť komplexnej roboty a byrokratických povinností. Nevidíte, že jedlo je len vrchol ľadovca, že pod povrchom sa skrýva logistika, dodávatelia, hygiena, starosti, aby bol na zmene dostatok čašníkov, aby sa vynášali odpadky a stoly boli čisté a že ak sa pokazí toaleta alebo kávovar, k náprave dôjde čím skôr.

„Kamaráti takto... vykašlite sa na to. Kúpte si radšej chalupu alebo veterána, ak nemáte do čoho dávať peniaze. Gastro je peklo, ktoré neodpúšťa, málokto je v ňom úspešný. Musíš mať fakt šťastie a ešte viac skúseností, aby si to prežil,“ napísal pred časom na Facebooku Roman Kóňa, ktorý kedysi rozbiehal koncept Regal Burger a teraz plánuje otvoriť vlastné mäsiarstvo v Bratislave.

