Hmyz na tanieri. Žiadny výstrelok, ale biznisová príležitosť

Belgická sieť fast foodov Delhaize aj holandské Jumbo ponúkajú hmyzie burgery i vyprážané larvy. V oboch týchto krajinách sú aj pekárne na pečivo z hmyzej múky. V Juhoafrickej republike sa zasa vyrába hmyzie mlieko a zmrzlina. Aj slovenská firma Max Sport, ktorá produkuje proteínové tyčinky, už zaradila do svojho portfólia hmyzie raw tyčinky. K datliam pridáva hmyziu múčku. Predáva ich však zatiaľ iba na zahraničných trhoch. Niekto to označí za nechutné a nikdy by to nedal do úst. Iný by to skúsil len ako raritu, keďže jeho strave bude vždy dominovať poriadny kus mäsa.

07.08.2019, 09:19 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Rastúce ľudstvo zje viac S vysokou pravdepodobnosťou vo vyspelom západnom svete hmyz raritou nezostane. Rastúca ľudská populácia bude potrebovať čoraz viac stravy. Podľa štúdií OSN má počet obyvateľov planéty do roku 2050 vzrásť z terajších sedem a pol na bezmála desať miliárd. Navyše ľudia z dnešných rozvojových krajín budú jesť viac ako v súčasnosti. A tak bude rast potreby potravín ešte dynamickejší. Odhady hovoria, že o tridsať rokov budeme potrebovať až o 70 percent viac potravy ako dnes. Bežné poľnohospodárstvo s poľami na obilie či ryžu aj maštaľami a pasienkami na dobytok či prasatá a hydinu takýto nárast rozhodne neutiahne. Už dnes je najmä v západnom svete jeho produkttivita na hrane možného. Zintenzívňovať sa dá agrovýroba iba v rozvojovom svete, aj to len do istej miery. Nové obrovské zásoby stravy sa skrývajú práve v rozbehu intenzívnych veľkochovov hmyzu. Zatiaľ je ich po celom svete veľmi málo. Ľudia v rozvojových krajinách dnes do svojej kuchyne, kde je hmyz bežný, zbierajú larvy či chrobáky a koníky iba vo voľnej prírode. Zdroj: TREND.sk Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



