Kočnerov najvernejší druh môže raz kandidovať do parlamentu

Najprv zradil novinársky stav, potom svojho priateľa Mariana Kočnera a najnovšie aj vyšetrovateľov. Peter Tóth je majstrom premien podľa aktuálnej potreby. Charakter má však stále rovnako krivý. Kedysi uviedol do omylu svojich novinárskych kolegov, že je jedným z nich, a pritom si budoval kontakty s tajnou službou. Neskôr si dokázal získať absolútnu dôveru M. Kočnera a potom ho bez zaváhania udať. A dnes najprv ukážkovo vypovedá pred vyšetrovateľmi o všetkých Kočnerových zločinoch a v rozhodujúcom okamihu odmietne prísť zopakovať svoje slová pred sudcu.

07.08.2019, 09:19 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Je dobré si spomenúť, že P. Tóth vždy sledoval predovšetkým svoje vlastné záujmy a hral s okolitým svetom hru. A rovnako je to aj dnes, keď hovorí, že nie je ochotný dotiahnuť usvedčenie M. Kočnera pred súdom, pokiaľ sa štát nezačne k nemu správať podľa jeho predstáv. Stavia sa do polohy rovnocenného partnera voči vyšetrovacím a justičným orgánom a doslova očakáva, že „ruku k dielu priložia aj príslušní ústavní činitelia zodpovední za riadenie Slovenskej informačnej služby… a vyšetrovatelia prehovoria na jeho ochranu a obranu vtedy, keď je to potrebné“. Už chýba len požiadavka na pristavenie lietadla s plnou nádržou, ktoré ho priamo odvezie niekam do Karibiku. P. Tóth sa evidentne spolieha na to, že váha jeho svedectva voči jednému z najväčších lotrov tejto krajiny prekričí fakt, že mu pri jeho aktivitách dlhodobo pomáhal. Je presvedčený, že drží v rukách také vysoké karty, že môže spraviť z núdze cnosť.

Keď vidíme Tibora Gašpara, ktorý pre kauzy a hnev ulice musel odísť z funkcie policajného prezidenta a dnes otvorene koketuje s možnosťou svojej parlamentnej kandidatúry, nebolo by nijako prekvapivé, keby si aj P. Tóth svojím dnešným taktizovaním len vytváral pôdu, aby sa o nejaký čas mohol vynoriť s očisteným imidžom ako „ten, ktorý usvedčil Kočnera“ a pokúsil sa na nejakej kandidátke dostať do parlamentu.

V jednom má však bývalý Kočnerov kamoš pravdu. Je škandalózne, že štát nedokázal udržať jeho status utajovaného svedka. Jeho rečnícku otázku, ako sa možno spoľahnúť na ochranu od štátu, ak nedokázal zabrániť vyzradeniu jeho identity, si teraz môže položiť ktokoľvek. Aj čestný človek, ktorý by chcel podľahnúť pokušeniu vypovedať vo vážnej veci, ale pre vlastnú ochranu by trval na utajení. Úniky z vyšetrovacích spisov Kočnerových káuz sú bezprecedentne masívne. Na jednej strane slúžia na vyvinutie verejného tlaku na zdiskreditovaných verejných činiteľov a ich odchod z funkcií. Na druhej strane sa však nikdy nedozvieme, ako by utajený svedok spolupracoval s vyšetrovateľmi, ak by bol jeho status naozaj utajený.