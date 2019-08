Kristalina Georgievová: z dediny za šéfku MMF

07.08.2019, 09:19

Prvého novembra Christine Lagardeová nahradí na pozícii šéfa Európskej centrálnej banky Maria Draghiho. Do štvrtého októbra sa musí určiť meno jej nástupcu na pozícii šéfa Medzinárodného menového fondu. Európskym ministrom financií sa po týždňoch rozporov v piatok podarilo dosiahnuť dohodu. C. Lagardeovú by mala nahradiť bulharská kandidátka Kristalina Georgievová.

Bitka o minimálnu mzdu pokračuje. V hre je aj automat Tohtoročné rokovania sociálnych partnerov o zvýšení minimálnej mzdy opäť nepriniesli žiaden výsledok. O jej výške teda bude rozhodovať ministerstvo práce, ktoré už navrhlo sumu 580 eur. Smer chce ešte v tomto volebnom období predložiť aj návrh na zmenu zákona o minimálnej mzde. Ministerstvo už predložilo svoj návrh členom tripartity. Minimálnu mzdu na rok 2020 chcú zvýšiť z pôvodných 520 na 580 eur. Hospodárska a sociálna rada o ňom bude rokovať 19. augusta na plánovanom zasadnutí.

Menové vojny sú späť. Čína oslabuje jüan Minulý týždeň americký prezident eskaloval situáciu na svetových finančných trhoch svojím rozhodnutím zaviesť nové clá na čínske tovary. Čína sľúbila odvetu, ktorá prišla v pondelok. Centrálna banka uvoľnila kurz domácej meny na 11-ročné miminá a domáca vláda odporučila firmám zastaviť nákupy amerických poľnohospodárskych plodín. Na oslabenie čínskej meny okamžite reagovali regionálne akcie, ktoré poklesli najviac za posledných deväť mesiacov. Kurzy ostatných mien rozvíjajúpich sa krajín nasledovali jüan, keď napríklad juhokórejský won sa oslabil na trojročné minimá. Americký prezident sa dlhodobo sťažuje, že Čína umelo znehodnocuje kurz domácej meny, aby tým získala proexportnú výhodu. Znehodnotením kurzu jüanu bude čínska ekonomika čiastočne kompenzovať zvýšenie ciel na svoj export do USA, hoci tento krok zvyšuje riziká domácej finančnej stability. Zdroj: TREND.sk

