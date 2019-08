Kuciakova vražda hlboko zmenila i bežných ľudí

Nech už si vraždu Jána Kuciaka objednal ktokoľvek, dôsledky tohto činu hlboko podcenil. Hoci novinári dlhodobo nepožívajú dôveru väčšiny spoločnosti, poprava dvoch mladých ľudí vyvolala zvýšený záujem o výsledky investigatívnej práce Jána Kuciaka. Odhalené prepojenia špičiek vládnej moci, polície a prokuratúry na organizovaný zločin vyhnali do ulíc davy protestujúcich ľudí a vo výsledku sa zmenila nielen vláda, ale aj mentálne nastavenie spoločnosti. Dokazujú to interné dáta agentúry Median SK z prieskumu MML-TGI, ktorý sa realizuje celoročne na vzorke osemtisíc respondentov.

07.08.2019, 09:19 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Ľudia sú menej spokojní

Píše sa rok 2014 a druhá vláda Roberta Fica si užíva komfort jednofarebného kabinetu. Smer-SD je len dva roky od svojho triumfálneho volebného výsledku na úrovni 44 percent a je jasné, že začína slabnúť. Pochopil to aj Robert Fico, ktorý práve potupne prehral prezidentské voľby s politickým nováčikom Andrejom Kiskom. Na pracovnom sneme sa pokúša nájsť vinu na strane okresných funkcionárov, ktorých obviňuje z arogancie a žiada ich o personálny audit verejných funkcionárov v tričkách Smeru. R. Fico ponížený volebnou porážkou sľubuje, že budú padať hlavy v straníckych štruktúrach i na úrovni štátnych tajomníkov.

Vo vláde končia ministri hospodárstva a školstva. Čoskoro ich bude nasledovať aj ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská spolu s podpredsedníčkou parlamentu Renátou Zmajkovičovou a straníckou dvojkou Pavlom Paškom. Dôvodom je vrcholiaci škandál okolo predraženého nákupu CT pre piešťanskú nemocnicu, ktorý bol dostatočne lapidárny a jednoducho podaný, aby vyvolal skutočne masívny mediálny a verejný ohlas. Dôverou verejnosti v právny štát otriasala aj reštrukturalizácia Váhostavu, ktorý vlastní oligarcha Juraj Široký spájaný so Smerom. Súd vtedy rozhodol, že stovky drobných živnostníkov dostanú zaplatený len zlomok peňazí za vykonané práce na diaľničných stavbách pre Váhostav.

Napriek tomu bola v tom čase spokojnosť verejnosti s politickou situáciou a spoločnosťou o niečo vyššia ako dnes. Vyplýva to z porovnania dát za roky 2014 a 2018, ktoré TRENDU poskytol Michal Mislovič z agentúry Median SK. Kým pred piatimi rokmi ľudia ohodnotili svoju spokojnosť so stavom spoločnosti na škále 1 až 10 hodnotou 6, v roku 2018 to bolo už len 5,6. Hodnota 1 pritom znamená „najmenej spokojný“ a desiatka zasa „najspokojnejší“.

