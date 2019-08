Máte životné poistenie? A bude vám vôbec na niečo?

Životné poistenie má na Slovensku výrazne menej ľudí ako v iných európskych krajinách.

07.08.2019, 09:19 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Štatistiky Insurance Europe ukazujú, že predpísané poistné pri životnom poistení na Slovensku len mierne prekračuje jedno percento hrubého domáceho produktu. Priemer európskych krajín je 4,4 percenta. Ani tí ľudia, ktorí životné poistenie majú, ho často nemajú nastavené tak, aby ich skutočne chránilo.

Nedostatočné krytie

Prvý problém nastáva už s určením poistnej sumy, teda peňazí, ktoré poisťovňa v prípade problémov vyplatí. „Odporúča sa, aby poistná suma pokrývala či už príjem, alebo finančné záväzky na obdobie troch rokov,“ tvrdí hovorkyňa NN Životnej poisťovne Daniela Tomášková. Aj keď niektoré poisťovne hovoria o krytí príjmu na dva roky, väčšina zmlúv sa k takémuto číslu nepribližuje.

„Z našich skúseností môžeme konštatovať, že stále existuje veľká skupina klientov, ktorá sa pri dojednaní poistenia riadi cenou poistenia, a nie správnym nastavením poistných súm, ktoré by reálne zodpovedali ich konkrétnej životnej situácii a existujúcim finančným záväzkom,“ uvádza Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne. Mnohí ľudia sú preto podpoistení, poisťovňa im tak vyplatí nižšiu sumu, než akú by v skutočnosti potrebovali. Problém s nedostatočným krytím môžu mať aj tí, ktorí sa spoliehajú na investičné životné poistenie. To spája poistnú ochranu s investovaním do podielových fondov. Keďže väčšina ľudí sa pri uzatváraní zmluvy sústreďuje na to, aby dostali na konci čo najviac peňazí, väčšinou sú poistení len na nižšie sumy.

