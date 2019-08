Štát je odhodlaný odvrátiť oceliarsku krízu v U. S. Steele

Ostatný rok azda najlepšie preveril slabiny oceliarskeho priemyslu v Európe. Po rokoch rastu a vysokých ziskov tento sektor narazil na takú bežnú vec, akou je konkurencia z Ázie a zoči-voči novej recesii v oceliarstve musel prehodnotiť svoje fungovanie aj košický U. S. Steel. Výsledkom je masívne prepúšťanie naplánované už do roku 2021.

07.08.2019, 09:19 | Radovan Žuffa | © 2019 News and Media Holding

V kontexte jedného z najväčších slovenských zamestnávateľov to znamenalo oznámiť, že podnik prepustí až 2 500 ľudí. S touto správou prišlo vedenie U. S. Steelu tak trochu nefér, pred víkendom. Pre košickú prevádzku amerického koncernu pritom nejde o maličkosť, predstavuje to takmer 20 percent zamestnancov. A maličkosťou to nebude ani pre samotný košický región a jeho pracovný trh, na ktorom sa bude tento dav ľudí uchádzať o nové pozície.

Príčiny krízy v oceliarskom sektore neprišli náhle a nie sú ani prekvapením. Najmä keď sa čakalo, že avizované vysoké clá v Amerike až do výšky 25 percent pretvoria mapu ázijského vývozu ocele a hliníka a presmerujú ho na nové trhy. Len vlani import ocele do Európskej únie vzrástol o dvanásť percent na takmer tridsať miliónov ton, uviedol Axel Eggert, generálny riaditeľ Európskej asociácie oceliarov. Európsky trh má však mantinely a nedokáže absorbovať dovážanú i domácu oceľ. A to aj v miestach, kde sú európski oceliari už etablovaní. Najmä keď ich pole pôsobnosti nie je obzvlášť rozsiahle a tunajšie podniky ako U. S. Steel „považujú za hlavný trh krajiny v dosahu tisíc kilometrov“.

Bolo len otázkou času, keď prebytok ocele spôsobí aj pokles jej ceny. Zároveň ekologickejšia politika Únie v podobe zvyšujúcich sa platieb za emisie a vyššie výrobné a energetické náklady zobrali aj posledný vietor z plachiet celému sektoru.

