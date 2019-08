Budeme mať lepšie zdravotnícke zariadenia. Vďaka eurofondom

Zdravotníctvo dostane významnú finančnú injekciu. Peniaze tentoraz nepôjdu na oddlženie nemocníc, ale na ich rekonštrukciu a tiež na výstavbu nových centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Nejde o prostriedky, ktoré by vybojovala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská na ministerstve financií. Približne 276 miliónov eur pre slovenské zdravotnícke zariadenia uvoľnil Brusel. Časť už išla na konkrétne projekty.

14.08.2019, 08:52 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Na rekonštrukciu, modernizáciu a dobudovanie ústavných zdravotníckych zariadení išlo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) 174 miliónov eur. Doteraz sa z nich medzi viac ako dve desiatky zariadení rozdelilo 150 miliónov eur. Najviac išlo do troch štátnych fakultných nemocníc a do súkromných nemocníc siete Svet zdravia, ktorú vlastní Penta. Projekty bude spolufinancovať štát aj samotné nemocnice.

Najväčšiu investíciu má pred sebou Fakultná nemocnica Trenčín, ktorá plánuje výstavbu nového pavilónu centrálnych operačných sál, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a urgentného príjmu. Stáť by to malo 20,4 milióna eur. Ako nenávratný finančný príspevok dostane nemocnica 17,4 milióna eur, zvyšok by mal zaplatiť rezort zdravotníctva.

Nový pavilón s heliportom

O výstavbe nového pavilónu v areáli trenčianskej nemocnice sa hovorí už dlho, no nikdy sa ju nepodarilo dotiahnuť do konca. „Už nie je možné takto pracovať. Urgentný príjem vôbec nemáme, operačné sály nevyhovujú počtom ani priestorovo, nie sú v jednej budove,“ povedal už pred tromi rokmi primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Daniel Kraus pre MY Trenčianske noviny.

