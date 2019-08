Direktívnych riaditeľov nahrádzajú inšpiratívni lídri

14.08.2019, 08:52 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Každý druhý zamestnanec, ktorý odíde z firmy, ako dôvod uvádza nezhody s nadriadeným. Manažér je vraj arogantný tyran, narcis, egomaniak, intrigán, despota a paranoik, ktorý nikomu nedôveruje a namiesto podpory svojich podriadených psychicky týra. A vôbec, hovorí sa, že v každom šéfovi je kus psychopata, tak to musí byť pravda.

Psychologické profily manažérov a ich nespravodlivý prístup k podriadeným bývajú obľúbeným námetom článkov. Zovšeobecňovanie však ani v tomto prípade nie je na mieste. Hádzať všetkých manažérov do jedného vreca by bolo príliš zjednodušujúce. Takže ako je to s vlastnosťami a povahou manažérov v skutočnosti?

Zmena pohľadu

Viac by mohli prezradiť ľudia, ktorí sa poznaním ich zručností, schopností a osobnosti živia. Headhunteri, ktorí topmanažérov vyberajú a oslovujú na zákazku slovenských aj zahraničných korporácií, a tiež kouči, ktorí manažérov pre firmy školia. TREND sa ich preto opýtal, aké požiadavky na manažérov majú vlastníci firiem a členovia predstavenstiev. Zaujímajú sa vôbec o ich psychologický profil a povahové vlastnosti? A ak áno, zmenili sa počas uplynulých rokov v súvislosti so spoločenskými či s technologickými zmenami, ktorých tempo sa neustále zrýchľuje?

„Podmienky na trhu zásadne zmenili aj to, ako nazeráme na kompetencie ľudí,“ tvrdí Ladislava Molnárová, partnerka z executive search spoločnosti Amrop Jenewein. Pri výbere správneho kandidáta sa podľa nej už nehľadí len na odborné zručnosti, znalosť cudzích jazykov, prax a výsledky, ale aj na hodnotovú orientáciu a súlad s nastavením firemnej kultúry. Firma môže napríklad požadovať, aby nová hlava exekutívy aj svojím vystupovaním a životom jasne a zreteľne reprezentovala hodnoty firmy. Napríklad pozitívny vzťah k diverzite a inakosti či, naopak, odpor ku xenofóbii a rasizmu.

